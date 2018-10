18, Enero, 2016 18, Enero, 2016 1:42 a.m. 1:42 a.m.

GANADORES DE LOS PREMIOS CRITICS' CHOICE

Lista de ganadores de la 21 entrega anual de Premios Critics' Choice para cine y televisión anunciados el domingo en la noche en Santa Mónica, California. Este es el primer año que en la misma ceremonia se entregan los premios a los nominados de cine y televisión. Cine Mejor Película: "Spotlight". Mejor Actor: Leonardo DiCaprio, "The Revenant". Mejor Actriz: Brie Larson, "Room". Mejor Actor de Reparto: Sylvester Stallone, "Creed". Mejor Actriz de Reparto: Alicia Vikyer, "The Danish Girl". Mejor Actor/Actriz Joven: Jacob Tremblay, "Room". Mejor Reparto: "Spotlight". Mejor Director: George Miller, "Mad Max: Fury Road". Mejor Guión Original: Josh Singer y Tom McCarthy, "Spotlight". Mejor Guión Adaptado: Charles Ryolph y Adam McKay, "The Big Short". Mejor Fotografía: Emmanuel Lubezki, "The Revenant". Mejor Producción de Diseño: Colin Gibson, "Mad Max: Fury Road". Mejor Edición: Margaret Sixel, "Mad Max: Fury Road". Mejor Diseño de Vestuario: Jenny Bevan, "Mad Max: Fury Road". Mejor Maquillaje: "Mad Max: Fury Road". Mejor Efectos Visuales: "Mad Max: Fury Road". Mejor Película de Animación: "Inside Out". Mejor Película de Acción: "Mad Max: Fury Road". Mejor Actor en una Película de Acción: Tom Hardy, "Mad Max: Fury Road". Mejor Actriz en una Película de Acción: Charlize Theron, "Mad Max: Fury Road". Mejor Comedia: "The Big Short". Mejor Actor de Comedia: Christian Bale, "The Big Short". Mejor Actriz de Comedia: Amy Schumer, "Trainwreck". Mejor Película de Ciencia Ficción/Horror: "Ex Machina". Mejor Película en Idioma Extranjero: "Son of Saul". Mejor Documental: "Amy". Mejor Canción: Wiz Khalifa for "See You Again" from "Furious 7". Mejor Banda Sonora: Ennio Morricone, "The Hateful Eight". Televisión Mejor Actor en una Serie de Comedia: Jeffrey Tambor, "Transparent". Mejor Actor en una Serie de Drama: Rami Malek, "Mr. Robot". Mejor Actor en una Película Hecha para Televisión o Serie Limitada: Idris Elba, "Luther". Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Rachel Bloom, "Crazy Ex-Girlfriend". Mejor Actriz en una Serie de Drama: Carrie Coon, "The Leftovers". Mejor Actriz en una Película Hecha para Televisión o Serie Limitada: Kirsten Dunst, "Fargo". Mejor Serie de Comedia: "Master of None". Mejor Serie de Drama: "Mr. Robot". Mejor Actor/Actriz Invitado a una Serie de Comedia: Timothy Olyphant, "The Grinder". Mejor Actor/Actriz Invitado a una Serie de Drama: Margo Martindale, "The Good Wife". Mejor Película Hecha para Televisión o Serie Limitada: "Fargo". Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Yre Braugher, "Brooklyn Nine-Nine". Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama: Christian Slater, "Mr. Robot". Mejor Actor de Reparto en una Película Hecha para Televisión o Serie Limitada: Jesse Plemons, "Fargo". Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Mayim Bialik, "The Big Bang Theory". Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama: Constance Zimmer, "UnREAL". Mejor Actriz de Reparto en una Película Hecha para Televisión o Serie Limitada: Jean Smart, "Fargo". Mejor Serie de Animación: "BoJack Horseman". Mejor Reality Show: "The Voice". Mejor Anfitrión de Reality Show: James Lipton, "Inside the Actors Studio". Reality Show Mejor Estructurado: "Shark Tank". Mejor Talk Show: "Last Week Tonight with John Oliver". Mejor Reality Show Sin Estructura: "Anthony Bourdain: Parts Unknown". --- Premio MVP: Amy Schumer. Premio Genius: Industrial Light & Magic. AP