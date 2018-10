EL PROBLEMA DE DIVERSIDAD ES PEOR DE LO QUE PENSAMOS

No se trata únicamente de los premios, es sobre todo el país.ha decidido apoyar a su esposaen su idea de no acudir a la ceremonia de los Oscar debido a la falta de diversidad, un problema de racismo que considera la evidencia de la situación social en Estados Unidos más que una actitud concreta de la Academia. “Tenemos que entender qué está pasando. Esto no se trata de nosotros y de ellos, sino de todos. Soy miembro de la Academia, por lo que esto es un problema que todos tenemos que solucionar en conjunto. La única razón de que sea un problema este año es porque parece que hay una regresión. Para mí, Hollywood está viviendo una regresión que es reflejo de la regresión social que está experimentando Estados Unidos. Yo, por mí mismo, quiero ser parte de ese reajuste necesario. Quiero ser parte de la solución”, explicó en el programa Good Morning Britain. A pesar de los rumores de que su boicot a la Academia era debido a no haber sido nominado, Will insiste en que esa no es la razón que le ha llevado a posicionarse. “No tiene nada que ver conmigo, con lo de ser nominado o no, ni con querer ganar premios o no. Eso es una frivolidad. He sido nominado para los premios de la Academia y nunca he perdido ante una persona blanca. He perdido antey después ante“, comentó. Jada anunció su deseo de boicotear la ceremonia de este año después de que se anunciaran las nominaciones sin incluir ningún actor negro, una propuesta a la que otras estrellas del mundo del cine, como el director, se unieron. Sin embargo, la actrizcree que el gran problema de Hollywood reside en la poca representación que hay en las películas y no en la falta de candidatos negros a los Oscar. “El problema no es la Academia. Incluso si llenas la Academia de miembros negros, latinos y asiáticos, si no hay nadie a quien votar, no vas a conseguir el resultado que quieres. Yo gané una vez, por lo que no puede ser tan racista. ¿Quieren boicotear algo? No vayan a ver películas que no los representan. Ese es el boicot que quieren”, explicaba recientemente la intérprete en el programa de televisión The View. E!