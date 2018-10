EEUU: ACUSAN DE HOMICIDIO AL PADRE DE UNA NIÑA QUE MURIÓ POR DISPARO DE UN POLICÍA

El padre de una niña de 12 años fue acusado de homicidio después de que la menor recibiera un disparo accidental que le ocasionó la muerte por parte de un oficial de la policía en Pensilvania, dijeron las autoridades.Ciara Meyer murió por el disparo de un agente de la policía que fue a entregar una orden de desalojo en su apartamento en el condado de Perry el 11 de enero.El padre de la niña, Donald Meyer, de 57 años, le apuntó al agente con un rifle que estaba cargado, y el policía disparó un único tiro, dijeron las autoridades. La bala atravesó el brazo de Meyer y alcanzó a Ciara, quien se encontraba de pie detrás de su padre. La acción del agente Clark Steele fue justificada, y él no enfrentó ningún cargo en el tiroteo, dijeron las autoridades. "La conducta imprudente de Meyer, sabiendo que su hija estaba de pie detrás de él, provocó una cadena de eventos que llevaron a la muerte de Ciara Meyer", dijo el fiscal de distrito Andrew Bender a la afiliada. El padre fue acusado de homicidio involuntario el jueves, según WHP, afiliada a CNN. "Ellos son los responsables del asesinato y del disparo a mi hija y a mí; esto es un gran encubrimiento", le dijo Meyer a la afiliada. "¿Me están acusando de un delito por proteger a mi familia?"El más reciente cargo en contra de Meyer de homicidio involuntario se suma a otros cargos como asalto con agravante y poner en peligro imprudentemente la vida de otra persona, según un informe de la policía estatal de Pensilvania. Meyer también enfrenta un cargo por posesión de armas de fuego, porque bajo la ley estatal, a él no le estaba permitido tener un arma debido a sus antiguos problemas mentales, le dijeron las autoridades a la afiliada.Donald Meyer sabía que el agente venía, le dijo el agente de la policía estatal de Pensilvania Robert Hicks a WPMT, afiliada de CNN. Su familia había recibido varias notificaciones, y la última dejaba en claro que un agente iba en camino con una orden de desalojo. "Cuando escucharon que alguien tocaba la puerta, ellos sabían de quién se trataba", dijo Hicks. Cuando Steele llegó a las 10 a.m. del lunes, "el sospechoso abrió la puerta de la residencia y luego la cerró", según el informe de la policía. Luego, Meyer volvió a abrir la puerta y, después de "un breve intercambio de palabras", sacó un rifle que había estado oculto y lo apuntó contra Steele. "El agente Steele, quien vestía su uniforme, rápidamente sacó su pistola de calibre .40 de su funda y disparó una sola bala", indicó el informe de la policía, y señaló que los empleados del complejo de apartamentos fueron testigos del encuentro. Esa bala "destruyó el hueso del brazo izquierdo de Meyer", le dijo Hicks a la afiliada de CNN WHTM-TV, y luego entró al cuerpo de Ciara, quien no había ido a la escuela porque se encontraba enferma. Ella fue declarada muerta en la escena. Los agentes de Pensilvania no son oficiales de policía, sino son funcionarios electos. A ellos les pueden ser asignados ciertos aspectos de la aplicación de la ley en el servicio de tribunales, según el sistema de tribunales de Pensilvania. CNN EN ESPAÑOL