31, Enero, 2016 31, Enero, 2016 8:50 a.m. 8:50 a.m.

CHOQUE DIPLOMÁTICO ENTRE ISRAEL Y BRASIL POR LA DESIGNACIÓN DE UN EMBAJADOR

None

Cinco meses atrás, Netanyahu tomó una medida inesperada y, para muchos, desafiante: nombró a Dani Dayan (59), un ex hombre de negocios con experiencia en la alta tecnología y político del ala dura, como el próximo representante diplomático en la capital brasilera. Dayan, nacido en Buenos Aires, dirIgió entre 2007-2013 una agrupación llamada "Consejo de Yesha", organismo que integra a los asentamientos de Judea y Samaria (Cisjordania) y Jerusalén Oriental, que se encuentran en disputa entre palestinos e israelíes. Estos últimos son identificados como "colonos", y el propio Dayan reside en uno de los asentamientos en la localidad de Ma'alé Shomron, junto a otro medio millón de habitantes judíos. La respuesta de la administración de Rousseff llegó en forma de silencio de radio. Desde que Dayan fue nombrado, los brasileños se negaron a tratar su caso y otorgarle las credenciales diplomáticas necesarias para que pueda iniciar sus funciones. En Jerusalén siguen el caso, pero admiten preocupación por la demora. "Es una situación excepcional y no sé exactamente su significado", dijo Emmanuel Nahshon, vocero de la cancillería israelí en una charla con Infobae. Aun así, no se dio por vencido, y expresó: "Desde nuestro punto de vista, la designación sigue vigente. Esperamos la autorización de los brasileros". Según el vocero, "lo que nos preocupa es que hay una especie de boicot contra una persona, no porque no sea apto para el cargo, sino porque se trata de un 'colono'". Brasilia Según sostienen en la capital brasilera, recibir a Dayan implicaría un visto bueno hacia una supuesta "política expansionista" de Israel. "Es un paso en falso", afirmó el consejero presidencial de Rousseff, Marco Aurélio Garcia al programa de TV Espacio Público Brasil, el pasado miércoles. "El caso de Dayan es que tenía condiciones y posiciones muy marcadas en temas importantísimos de la política exterior brasileña y para la política internacional, que son los asentamientos, condenados por la inmensa mayoría de los países de las Naciones Unidas", explicó Garcia. Según el asesor de Roussef, Dayan "se opone a la creación de un estado palestino". Los cuadros de la diplomacia brasileña y el Partido de los Trabajadores (PT) no están satisfechos con el gobierno de Netanyahu, pero según expertos, el caso de Dayan es una excusa que oculta una postura ideológica y política. "Es la primera vez que esto pasa en la historia de Brasil. Nunca pasó algo así, con ningún otro país", aseguró Daniela Kresch, corresponsal de Folha de Sao Paulo y GloboNews TV en Israel. Kresch dice que los dirigentes del PT, en general, favorecen las posiciones palestinas en el conflicto con Israel, sobre todo en los últimos años bajo el gobierno de Netanyahu, al que consideran contrario a la creación de un Estado palestino, a pesar de haberse expresado abiertamente a favor de la solución de "dos estados para dos pueblos". La periodista reconoció que desde el ascenso del PT al poder en enero de 2003, "las relaciones entre ambos países han ido decayendo". Incluso recordó que durante la visita oficial de Lula Da Silva en tierra prometida, el jefe de estado se negó a recorrer el Monte de Herzl, lugar donde se encuentra enterrado Teodoro Herzl, histórico fundador del movimiento sionista. Problemas en casa Pero para la reportera oriunda de Río de Janeiro, el puntapié del conflicto se dio en 2014, cuando el por entonces embajador israelí Reda Mansour se vio forzado a dejar su puesto por asuntos personales. Mansour era un druso, y además de ser poeta y escritor, fue el embajador más joven de la historia de Israel al acceder al cargo con sólo 35 años de edad. Poseía un perfil académico importante y al ser de origen árabe, fue bien recibido tanto por Rousseff como por la colectividad judía local; la segunda en importancia luego de Argentina, con cerca de 120.000 miembros. El cargo vacante debía ser ocupado, y fue entonces que Netanyahu optó por Dayan, un hombre de su extrema confianza. Para Kresch, el mal momento reinante es el resultado de un problema político interno local, vinculado a partidos y agrupaciones de izquierda con referentes importantes y de influencia. "Tres ex embajadores de Israel en Brasil se presentaron en el consulado de Tel-Aviv y manifestaron su rechazo contra la designación de Dayan. Le dijeron al embajador que de aceptarlo, eso implicaría la aceptación de la política de asentamientos", reveló. El mensaje pareció ser transmitido y escuchado por Rousseff, que aprovechó la situación y fijó su postura al respecto en base a los argumentos de los ex funcionarios israelíes. James Green es profesor e investigador de historia latinoamericana en la Universidad de Brown, Estados Unidos. Tiene un doctorado en la materia y una especialización en Brasil por parte de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA). "Según lo entiendo, la cancillería brasileña creó su caso en base al hecho que el gobierno israelí anunció la designación de Dayan a través de un tuit, en lugar del proceso normal de entendimiento a través de canales diplomáticos", argumentó. "Creo que el ministerio de Relaciones Exteriores israelí quiso provocar a Brasil con esa designación, por liderar el reconocimiento de Palestina en los países de América Latina", reflexionó Green. Asimismo aclaró que también pudo ser porque Brasil "no se alineó 100 por ciento con Israel y Estados Unidos en los temas relacionados con Medio Oriente". Cambiando A principios de mes, Netanyahu reiteró su apoyo por Dayan, quien dijo en declaraciones radiales que no está preocupado por el asunto. En la cancillería local, explicaron que poseen una alternativa definida en caso que Rousseff persista en su resistencia. "La embajada quedará bajo el mando del encargado de negocios, un rango menor", dijo el portavoz Nahshón. "Se está creando un precedente peligroso", advirtió. El embajador designado prefirió no hacer comentarios por el momento, aunque su cuenta de Twitter @DanDayan se mantiene firme. "Embaixador designado de Israel no Brasil", escribió. Según cifras del ministerio de Economía publicadas por la Cámara de Comercio Brasil-Israel, las exportaciones al estado judío durante el año 2015 alcanzaron los 380 millones de dólares, con un 68 por ciento destinado a la venta de alimentos. Respecto a las importaciones, estas fueron estimadas en 895 millones. Los últimos movimientos políticos en la región del sur, podrían motivar un cambio de prioridades en los dirigentes israelíes, por más que esto sea negado de forma pública, lo hechos parecen demostrar lo contrario. En Israel resaltaron la reunión entre el Presidente argentino Mauricio Macri con Netanyahu durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. "Doy gracias a mi amigo el Presidente Macri", escribió el primer ministro israelí en su página de Facebook tras el encuentro. INFOBAE