UBER Y DUOLINGO LANZAN UN SERVICIO BILINGÜE EN RÍO DE JANEIRO

10:27 a.m.

None

UberENGLISH se lanzó por primera vez en Colombia, donde el éxito del programa excedió las expectativas: más de 1.000 socios conductores de Uber optaron por aprender inglés con Duolingo y certificar sus habilidades a través de Duolingo Test Center. Como resultado, Uber ha decidido llevar el servicio a otros países de América Latina, comenzando por Brasil.

Como sólo el 5% de la población brasileña habla inglés y, por desgracia, las clases cuestan más de USD 1.000 en promedio, este programa permitirá a los socios conductores de Uber mejorar sus oportunidades de vida aprendiendo inglés y certificando esas habilidades con Duolingo.

Según el comunicado oficial, el beneficio es inmediato: los socios conductores de UberENGLISH ganarán más dinero por participar en este servicio. Los resultados fueron mejores en Brasil, ya que 1.400 socios conductores se registraron y Uber ya está planeando una segunda ronda de inscripción.

El mercado angloparlante representa un potencial enorme y muchas empresas fallan en la incursión porque no pueden superar la barrera del idioma. Los productos actuales de capacitación de inglés para empresas tienen un costo extraordinario. Los resultados dejan mucho que desear, ya que motivar a los empleados y hacerles un seguimiento es muy difícil. Por eso, las compañías no saben con certeza el nivel de inglés de sus trabajadores después de la capacitación; es decir, no saben si la inversión se echó a perder.

Este sistema incluso se parece a un juego, por lo que los empleados se sienten muy motivados para estudiar en cualquier momento libre y con frecuencia. "Al mismo tiempo, el uso de algoritmos sofisticados de inteligencia artificial permite que todos tengan una experiencia de educación completamente personalizada. Inclusive, un estudio de la Universidad de Nueva York encontró que 34 horas en Duolingo equivale a un semestre de universidad aprendiendo otro idioma", explica la compañía.

"La asociación con Uber marca un nuevo paso para Duolingo en el mundo empresarial como la plataforma oficial para empresas multinacionales interesadas en capacitar a sus empleados en otros idiomas de una manera económica y efectiva. Compañías como Uber, Staples y Harvard Extension School, entre otras, ya están usando el programa de Duolingo", afirmó Ángela Romero, gerente regional de Latinoamérica.

Duolingo es la plataforma de aprendizaje de idiomas con más de 40 cursos en 25 idiomas diferentes, y enseña a más de 100 millones de usuarios en todo el mundo.