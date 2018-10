02, Febrero, 2016 02, Febrero, 2016 12:30 a.m. 12:30 a.m.

EL ZIKA SE ENSAÑA CON EMBARAZADAS

El zika es una verdadera amenaza para los bebés de las embarazadas. Es tan grave que la Organización Mundial de la Salud lo declaró ayer "emergencia sanitaria mundial". La mayor alarma es porque se ha vinculado al zika -virus transmitido por el zancudo Aedes aegypti- con el nacimiento de bebés con microcefalia, nacidos de madres que sufrieron el virus especialmente en el primer trimestre de embarazo. La microcefalia causa que la parte superior de la cabeza no crezca como es debido. Dependiendo de la gravedad, puede causar retraso cognitivo, dificultad en coordinación y equilibrio y distorsiones faciales, entre otras manifestaciones de por vida. Las autoridades venezolanas aún no han hecho recomendaciones para que las embarazadas eviten el zika ni tampoco un protocolo para el virus. Sin embargo otros países sí se han manifestado puntualmente al respecto. En el caso de Brasil, el país más afectado, su gobierno repartirá gratuitamente repelente antizancudos a sus 400 mil gestantes y está analizando permitir durante un año el aborto en casos de microcefalia, mientras que Colombia, El Salvador, Jamaica y Ecuador han sugerido a las mujeres postergar los planes de embarazo entre seis meses y dos años. Por su parte, Argentina ha decidido reducir en 30% el precio de los repelentes contra insectos. Para Ana Carvajal, infectóloga del Hospital Clínico Universitario y especializada en embarazadas con VIH y otras enfermedades, le parece conveniente la recomendación de posponer la maternidad hasta que pase la expansión de la epidemia. "Claro que siempre estará presente, porque es un virus transmitido por mosquitos pero, con la inmunización natural de la población, la incidencia disminuirá", explica. A su decir, es "muy importante" que el Ministerio de la Salud venezolano ofrezca las orientaciones pertinentes para tranquilizar a la población y para que el personal de salud sepa cómo tratar a pacientes sospechosos de zika, especialmente a embarazadas y personas con síndrome de Guillain- Barré, otra de las consecuencias neurológicas del zika. Las recomendaciones Ana Carvajal asegura que el primer trimestre de gestación es el más riesgoso si a una embarazada le da zika. La mayoría de las microcefalias se han reportado en mujeres afectadas en los primeros tres meses de embarazo. En Brasil, el país con más casos de zika en Latinoamérica, la incidencia de la microcefalia se ha incrementado 30 veces desde que apareció el virus. Por ello, aunque no se ha comprobado científicamente el vínculo, se cree que el zika potencia esta malformación. Basándose en los primeros reportes de zika en Venezuela, Carvajal calcula que los primeros casos de microcefalia en el país podrían aparecer en marzo de este año. "Si la mujer puede postergar los planes de tener un hijo, mejor. Pero si ya está embarazada debe extremar las medidas de protección contra el zancudo, usando pantalones, camisas manga larga y zapatos cerrados, usar repelente recomendados para embarazadas (si puede encontrarlo), recurrir a mosquiteros y telas metálicas o evitar abrir las ventanas sobre todo en la noche. Si percibe síntomas de zika -conjuntivitis no purulenta, fiebre leve, dolores en coyunturas y sarpullido parecido a la rubéola- debe ir de inmediato al médico. Por su parte, el personal de salud debe evaluar también la posibilidad que sea dengue o chikungunya. "El diagnóstico de zika en embarazadas es prioritario, al igual que en casos de Guillain-Barré", dice Carvajal y recomienda que se realice con prueba de CPR en tiempo real, Este test sólo está disponible en el Instituto Nacional de Higiene, que ya está recibiendo muestras para su consideración. Al momento de nacer el bebé de una embarazada que padeció zika, es importante realizarle un despistaje del virus pues ya se dio el caso de un niño cuya madre le transmitió el zika por vía perinatal. El Universal