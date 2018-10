02, Febrero, 2016 02, Febrero, 2016 10:45 a.m. 10:45 a.m.

VATICANO RECHAZA QUE EL PAPA HAYA DEBUTADO EN EL CINE

El Vaticano rechazó la afirmación de un estudio cinematográfico de que el papa Francisco hará su debut en el cine, afirmando que el pontífice no protagonizó escenas para la compañía y que por otra parte no es un actor. AMBI Pictures, con sede en Los Ángeles, tituló una información de prensa: "Una película representará la primera participación protagónica en la pantalla grande del líder de la Iglesia católica universal". El director de comunicaciones del Vaticano, monseñor Dario Vigano, admitió que no podía excluir que la empresa hubiera obtenido algunas escenas del papa, pero en declaraciones a la Radio Vaticana el martes, negó la afirmación del informe, asegurando que Francisco no se representa a sí mismo en la película "Beyond the Sun". "El papa no es un actor", enfatizó. AMBI dijo que la cinta es "una historia familiar de aventuras en la que niños de diferentes culturas emulan a los apóstoles mientras buscan a Jesús en el mundo que los rodea". AMBI Pictures ha presentado algunos filmes como "The Humbling", de Barry Levinson, con Al Pacino y estrenará pronto una adaptación de John Steinbeck por James Franco. En noviembre suscitó titulares cuando anunció que haría una nueva versión de "Memento" de Christopher Nolan. El estudio dijo que "Beyond the Sun" se inicia con una escena en que el papa Francisco solicita a los cineastas producir una película para los niños que comunique el mensaje de Jesús. La información de prensa es acompañada por fotografías del papa con los cineastas. El Vaticano se esfuerza por controlar la imagen del papa y la reacción de Vigano al anuncio del estudio de cine es un indicio claro de que no le agrada esa publicidad, pero se sabe que Francisco ha permitido a personas cercanas hacer algunas filmaciones con él para transmitir mensajes a reuniones privadas. Filmó uno de esos mensajes para la comunidad judía argentina y una reunión de pentecostales estadounidenses. Los organizadores dijeron que todas las ganancias de la cinta irán a dos organizaciones de caridad en Argentina que ayudan a los niños y jóvenes en situación de riesgo. Los cineastas no respondieron preguntas acerca de qué escenas del papa tenían en su poder. AP