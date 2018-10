EN MARZO LLEGARÍA UN MODELO S DE APPLE WATCH

No hubo iPhone S. No habrá Apple Watch S

Tampoco hay iPad o iPod S

Llegará un Apple Watch 2, pero no en marzo

El analista Gene Munster, de Pipper Jaffray, ha presentado un informe para sus inversores en el que asegura algo que nadie espera: en marzo, Apple sí que lanzará un nuevo Apple Watch, pero será un modelo “S”. Como todos sabéis por el caso del iPhone, Apple lanza un nuevo modelo con el mismo diseño que el del año anterior pero con componentes internos mejorados, como es el caso de la cámara o la pantalla 3D Touch del iPhone 6s. Pero ¿Tiene sentido lo que dice Munster? El analista dice que este modelo “S” tendrá un diseño similar al actual con componentes actualizados, como el procesador, la batería y nuevas correas. También dice que le parece poco probable que incluya radio, algo que tampoco hay que ser vidente para adivinarlo, puesto que ni el iPhone cuenta con radio integrada. Si lo analizamos, creo (y deseo) que el señor Munster se equivoca.Apple lanza un “iPhone x” y un “iPhone xS” cada dos años. Cierto. Pero para añadirle la famosa “S”, antes se le añadió un número. El primer iPhone se llamó, lógicamente, “iPhone”. El segundo ya recibió el nombre de “iPhone 3G” y no fue hasta la tercera generación que se le añadió la “S”, al “iPhone 3GS”. De cara al marketing. Sí que cabe la remota posibilidad de que lancen una nueva revisión, como han hecho, por ejemplo, con los Apple TV. Pero estas pequeñas revisiones no son presentadas en una Keynote, por lo que tampoco parece probable que la vayan a nombrar en el evento de marzo.El Apple Watch es el penúltimo, o último si contamos al iPad Pro como una tablet, dispositivo estrella de la compañía que dirige Tim Cook. Estos dispositivos no suelen recibir revisiones, si no nuevas versiones que puedan presentar y llamar la atención de los inversores. La “S” es la letra que se usa junto al iPhone. Punto. Al principio se usó para apellidar al iPhone 3G como rápido (Speed) y al iPhone 4 como Siri. Con el resto, aunque también se ha hablado de que el la “S” del iPhone 5s vendría por “Sensores”, ya ha sido por no cambiar la costumbre. Dicho esto, el iPad ha cambiado siempre de número hasta la llegada del modelo Air. Pero, ¿Van a llamar a un dispositivo tan ligero “Apple Watch Air”, “Apple Watch Pro” o algo parecido? Otra vez, parece improbable. Otra posibilidad es que usen otra letra diferente a la “S”, pero tampoco quedaría bien ni creo que vayan a empezar a hacer esto desde el segundo modelo, tal y como ya he mencionado anteriormente.Lo que todos esperamos es un Apple Watch 2. Este segundo modelo, según todos menos Gene Munster, tendrá una cámara para poder responder videollamadas desde el reloj, tendrá nuevos sensores y, probablemente, hayan mejorado su autonomía, pero no pueden hacer esto tan rápido y no estará preparado para marzo. Lo que también se esperan son nuevos accesorios para el primer modelo del reloj de la manzana, como nuevas correas Hermès, la correa Milanesa negra o una nueva gama de correas Sport con nuevos colores. AI