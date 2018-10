AMÉRICA LATINA ACUERDA HOJA DE RUTA PARA COMBATIR EL ZIKA

None

Los ministros de Salud de 14 países de América Latina acordaron el miércoles 3 de febrero del 2016 en Montevideo una hoja de ruta para combatir el virus del Zika que apuesta por la coordinación internacional de acciones y conocimiento y la posibilidad de destinar presupuestos adicionales para enfrentarlo.

Tras reunirse desde primera hora de la mañana en la sede del Mercosur de la capital uruguaya, los ministros aprobaron una declaración conjunta que contiene 16 puntos para combatir "la grave situación epidemiológica" que sufre la región a causa del mosquito Aedes aegypti, que además del zika contagia el dengue y el chikungunya. Los mismos establecen la coordinación de acciones conjuntas en el diseño y ejecución de campañas de educación para preparar a la población ante el problema, su prevención y control, así como para generar conocimientos y capacidades de apoyo recíproco para el diagnóstico de casos de zika.

Al tiempo, el manifiesto final establece el compromiso de establecer protocolos y directrices clínicas para el tratamiento de las enfermedades transmitidas por ese mosquito, fomentar los servicios de atención al neonato y la primera infancia y solicitar a la cooperación internacional mayores recursos. En ese sentido, se apuesta igualmente por fortalecer el rol de las autoridades sanitarias para coordinar la respuesta a la epidemia, algo que "podrá implicar la necesidad de disponer de presupuestos adicionales", según la declaración.

A ello se suma la consideración de participar en rondas de negociación conjunta para la adquisición de medicamentos de alto costo. Los 16 puntos fueron leídos al término de la reunión por el ministro de Salud de Uruguay, Jorge Basso, quien en conferencia de prensa destacó los resultados obtenidos en el abordaje de esta epidemia que "no tiene ni vacunas, ni tratamientos". "Lo que ha quedado muy claro es que no hay medidas mágicas, no hay respuestas sencillas y el tema de la comunicación va a ser un aspecto clave para lograr involucrar a la población e involucrar también fuertemente a las estructuras académicas y a los investigadores, porque hay muchas respuestas por aclarar", dijo.

Asimismo, manifestó que "el desafío" es resolver las preguntas en las que no se ha consolidado su evidencia científica y remarcó el compromiso que asumió la Organización Mundial de la Salud (OMS) de generar un grupo de expertos que trabajarán en encontrar respuestas como la relación entre la microcefalia y el zika. Pese a que la OMS no estableció una relación directa entre los casos de microcefalia y de desórdenes neurológicos vinculados en Brasil con el virus del zika, el ministro de Salud de ese país, Marcelo Castro, dijo hoy que los análisis realizados por los investigadores y científicos del país sí pudieron constatar tal conexión. "Nuestros investigadores y científicos están afirmando de manera categórica la correlación positiva entre la epidemia de microcefalia (...) y la epidemia del virus del Zika. Las evidencias de que el virus zika causa la microcefalia son múltiples e incuestionables", aseguró el funcionario durante la rueda de prensa final. Se estudia al menos cinco formas alternativas de transmisión del zika Los ministros de Salud de América definen estrategia regional contra el zika Video Latinoamérica analiza crisis por virus zika

En Brasil, el país más afectado en la región por esa enfermedad, se contabilizan 3 900 casos de microcefalia y 49 muertes de bebés con malformaciones congénitas, de ellas, al menos 5, causadas por el zika, según los investigadores. Por su parte, el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, dijo a Efe que su cartera maneja una cifra oficial de 20.000 casos de zika y que "lo importante" es que estos temas tengan continuidad y que salgan acciones conjuntas y comunes. "Más que ayuda económica lo que necesitamos es conocimiento, conocer más, juntarnos entre todos", aseveró.

Por otra parte, la ministra de la cartera sanitaria de Venezuela, Luisana Melo, dijo a Efe que en el país caribeño el número de infectados por el virus se encuentra en un estimado de 4 700 personas y que se está ejecutando un plan de acción integrado a todos los niveles de Gobierno para combatirlo. Asimismo, Melo fue enfática al reafirmar que en su país el suministro de medicamentos para tratar esta enfermedad esta "garantizado". En la reunión participaron los ministros de Salud de los estados miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Bolivia, este último en proceso de adhesión) y de algunos países de la Celac (Costa Rica, México y República Dominicana). También acudieron ministros de Colombia, Surinam, Perú, Chile y Ecuador, y de los 15 países que fueron convocados solo Guyana no estuvo presente. También acudieron autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Organismo Andino de Salud (Oras-Conhu). La directora de la OPS, la dominiquesa Carissa Etienne, dijo que el organismo destinará USD 8,5 millones para ayudar a los países de la región a luchar contra el virus del Zika.