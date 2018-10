04, Febrero, 2016 04, Febrero, 2016 6:18 a.m. 6:18 a.m.

SUIZA CON PROYECTO PARA PAGAR SALARIO BÁSICO A TODOS SUS CIUDADANOS

Suiza puede convertirse en el primer país del mundo que pague un salario básico mensual a todos sus ciudadanos, trabajen o no. Sus ciudadanos deberán decidirlo en un referéndum que se celebrará el 5 de junio. Este plan contempla un sueldo garantizado de 2.420 dólares al mes para todos los adultos y de 142 dólares a la semana para los niños. No obstante, la idea no es nueva. Históricamente, EE.UU., Canadá y algunos países africanos han estudiado la posibilidad de introducir el ingreso garantizado, y actualmente la iniciativa se discute en Finlandia y los Países Bajos, que tienen previsto ponerla en práctica de manera experimental en varias ciudades, informa el portal Slon. Además, los países exportadores de petróleo también aplican medidas similares para garantizar la estabilidad social. En estos países con un alto nivel de vida gracias a los ingresos provenientes principalmente de la venta de energía, estas ayudas sociales pueden materializarse de distintas maneras: desde pagar un subsidio por el nacimiento de un hijo (como en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos) hasta hacer regalos a los recién casados o proporcionar alimentos de manera gratuita. En 2011, por ejemplo, las autoridades kuwaitíes regalaron a cada uno de los ciudadanos del país 3.500 dólares con motivo del aniversario de la independencia. Ese mismo año el Gobierno de Arabia Saudita concedió becas adicionales a sus estudiantes. Por otra parte, Venezuela es un buen ejemplo de país que ofrece a sus ciudadanos enormes descuentos a la hora de comprar alimentos y combustible gracias al sistema creado durante el mandato de Hugo Chávez. Sin embargo, tanto Venezuela, como las naciones del Oriente Medio se ven forzados a reducir las subvenciones ante la caída de los ingresos petroleros. Tomado de RT