EL SALVADOR REGISTRA 13 PARTOS DE MADRES CONTAGIADAS DE ZIKA SIN MICROCEFALIA

7:39 a.m.

Las autoridades sanitarias de El Salvador registraron un total de 13 partos de mujeres infectadas con el virus del Zika en los que los neonatos no presentaron microcefalia, informó hoy la ministra de Salud, Violenta Menjívar. La titular del Ministerio de Salud (Minsal), quien no detalló las fechas de los nacimientos, reveló que desde que el virus fue detectado en el país son 159 las mujeres embarazadas a las que se les ha detectado el referido virus. "Las estamos visitando a todas en sus casas, todas tienen sus controles de ultrasonografía y todas están siendo debidamente inspeccionadas y controladas por el Ministerio de Salud", explicó a la prensa. No obstante, Menjívar fue cautelosa y señaló que "debemos ser sinceros y debemos seguir esperando (si surgen casos de microcefalia) porque el virus del Zika entró por noviembre y en los partos de agosto (de 2016) vamos a tener mayor información". Datos del Minsal dan cuenta de que entre diciembre de 2015 y enero de este año se contabilizaron 7.138 casos sospechosos de Zika. Las autoridades del Minsal recomendaron recientemente "a las mujeres en edad fértil" evitar los embarazos en 2016 y 2017 por la vinculación del Zika con malformaciones en recién nacidos. EFE