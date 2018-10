¿ESTARÁ LA BATERÍA DEL SAMSUNG GALAXY S7 A LA ALTURA?

Batería del Samsung Galaxy S7: 4 horas y media de pantalla

Fullscreen

El mapa de la batería: Así han mejorado la autonomía los fabricantes desde 2011 Os presentamos el mapa de la batería de los móviles. En estas cuatro gráficas veréis los trabajos de los diferentes fabricantes en los últimos cuatro años.

El Samsung Galaxy S7 está en boca de todos a estas alturas, no os estamos contando nada nuevo con esto: sabemos las funciones que tendrá la curva de la versión Edge , sabemos las especificaciones de ambos dispositivos, sabemos las curvas que tendrá su contorno… a estas alturas sólo nos queda saber cuándo llegará a nuestras manos, y probar todo lo que tiene por nosotros mismos. Bueno, hay algo que sí queremos saber cuanto antes,. A través de Eldar Murtazin, un famoso bloguero de origen ruso, ya nos hicimos eco de que la batería llegaría a ofrecer 17 horas de vídeo con el brillo al máximo, comparadas a las 13 horas del Galaxy S6 y las 15 horas del Note 5. A través de él otra vez, con un nuevo tweet , tenemos más detalles sobre esta batería.Como podéis ver en las capturas que os dejamos justo debajo, nos encontramos con. Como reza el tweet, “la nueva generación de Samsung”aguanta bien los embistes en cuanto a batería se refiere: brillo al 75% en todo momento, conexión LTE siempre activada y dos tarjetas SIM funcionando al mismo tiempo. Lo de la versión con dos tarjetas SIM se quedará en mercados como el ruso, no llegará a todos. Según Eldar,, aunque eso depende del tipo de usuario del que hablemos, y las aplicaciones abiertas en segundo plano. No tenemos muchos más detalles, el tweet no revela más, aunque nos imaginamos que Samsung integrará sus propios modos de ahorro de energía para alargar aún más esas cifras.Para muchos, estas cifras de batería son suficientes para aguantar todo el día; para otros, no les dará ni para llegar a final del día. Cada usuario es un mundo, y las baterías siempre son una debilidad para los smartphones, ¿pero qué os parece a vosotros?http://www.elandroidelibre.com/