05, Febrero, 2016 05, Febrero, 2016 6:02 a.m. 6:02 a.m.

DESPLOME DE GRÚA DEJA UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS EN NEW YORK

Una grúa que estaba siendo colocada en una posición segura por los vientos que castigaban hoy a Nueva York se desplomó y en el accidente murió una persona y otras tres resultaron heridas, informaron fuentes oficiales. "Algo salió mal en el proceso. Habrá una investigación", afirmó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, sobre el accidente registrado hacia las 8:30 hora local (13.30 GMT), a una hora de gran movimiento en la ciudad. El área afectada es el barrio comercial de Tribeca, en el bajo Manhattan. El suceso se registró en medio de una fuerte nevada que afectaba este viernes a Nueva York. El alcalde informó de que la persona que falleció, todavía no identificada, estaba dentro de uno de los vehículos que aplastó la grúa al caer. Según medios locales, se trata de un hombre de 38 años de edad. Dos de los tres heridos tienen lesiones graves, pero su vida no está en peligro, agregó De Blasio. Ninguno de los trabajadores del equipo que estaba manejando la grúa resultó herido. Cuando los vientos superan los 40 kilómetros por hora, el fabricante de la grúa recomienda bajarla y ponerla en una posición más segura, por lo que los operarios estaban en pleno proceso para asegurarla cuando se cayó repentinamente. "Gracias a Dios no fue peor", afirmó el alcalde, al referirse que, afortunadamente, durante el procedimiento se cortó la calle y se interrumpió el tráfico de personas, aunque algunas de ellas sufrieron lesiones por el derrumbe de la grúa. La grúa era del tipo móvil, menor a las grandes grúas fijas que hay en esta ciudad, y podía alcanzar una longitud máxima de 172 metros, aunque estaba a una altura de unos 20 pisos. Se encontraba allí apoyando la remodelación de un edificio industrial que se está habilitando para apartamentos de lujo, y su misión era colocar equipos de aire acondicionado en el tejado, según dijeron funcionarios de la Alcaldía que acompañaban a De Blasio. El alcalde dijo que se trata de la primera grúa que se desploma en Nueva York desde 2008. La zona estará aislada durante varios días, agregó el alcalde, mientras se procede a retirar los escombros. EFE