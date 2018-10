09, Febrero, 2016 09, Febrero, 2016 5:23 a.m. 5:23 a.m.

LA MEJOR HERENCIA DE LA SUPER BOWL 2016: 4 LECCIONES DE MARKETING

La Super Bowl es ya casi más conocida por ser una auténtica mina de oro para los los amantes del marketing que por la celebración deportiva que es. Y lo cierto es que no es para menos dadas las enormes inversiones de dinero que hacen las marcas llegando a desembolsar 5 millones de dólares por 30 segundos de anuncio. Además, de los millones de espectadores que tiene en todo el mundo, buena parte de ellos está más interesada en el esperado espectáculo que en el juego del campo. Son numerosas las marcasque hacen enormes esfuerzos por estar presentes de alguna manera durante este evento dados los beneficios y oportunidades que brinda. Por este motivo, es una excelente ocasión para los profesionales del sector para mirar, aprender y aplicar (o no) las técnicas publicitarias que triunfan en la Super Bowl. Este año, las campañas han dado mucho de sí y Jim Joseph nos resume las 4 lecciones que podemos extraer de la publicidad de este año: 1. ¡Viva la nostalgia! Hay ciertas campañas que a lo largo de los años se van instalando casi como tradiciones entre los espectadores. Ocurre en cada edición de la Super Bowl con la marca Budweiser. Audi también lo ha aplicado en su campaña “Commander” en el que la nostalgia es la clave sobre la que gira el spot. Mantener la herencia de la marca en las acciones de marketing al mismo tiempo que se evoluciona e innova es lo que lleva a los consumidores a construir relaciones de fidelidad con la marca. 2. Resistir la tentación A pesar de que resulta muy tentador estar presente durante un evento que aglutina a millones de potenciales consumidores, dependiendo de qué producto es el que vende su marca, quizá es necesario pensárselo dos veces. Campañas sobre problemas de salud, por ejemplo, no son las mejores para emitir cuando los espectadores están en una celebración con amigos y familiares. Por lo tanto, hay que tener claro quién es el público objetivo y asegurarse de qué mensajes se lanzan y cuál es el mejor contexto para que el target tenga predisposición a aceptarlos. 3. El humor no siempre es la clave Las campañas para la Super Bowl son cuidadosamente creadas para provocar resonancia con amplios grupos de consumidores. Por ello, en numerosas ocasiones se realizan apuestas (casi) seguras por el entretenimiento y el humor. Lo cierto es que estos dos factores pueden llevar a una marca al verdadero éxito pero, no siempre lo que parece gracioso lo es y puede acabar convirtiéndose en el spot más ridículo del año (o de la década). 4. Apueste a todo o nada Hay una gran lección que hemos aprendido de Lady Gaga. En ocasiones estrambótica por sus peculiares atuendos, este año deslumbró y no por su físico, sino por la interpretación del himno nacional que dejó al público impresionado. Así es como deben aparecer las marcas ante los consumidores, a lo grande, aprovechando quizá la única oportunidad que tengan para demostrar todo su potencial, hay que apostar a todo o nada. MD