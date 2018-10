10, Febrero, 2016 10, Febrero, 2016 6:24 a.m. 6:24 a.m.

PERIODISTAS DENUNCIA SUPUESTA AMENAZA DE LOS ZETAS

Reporteros de la región Córdoba-Orizaba manifestaron su preocupación por las amenazas recibidas de presuntos integrantes de Los Zetas, quienes han llamado a sus teléfonos móviles o la redacción de los periódicos donde trabajan. Dos de los periodistas, los cuales pidieron el anonimato, señalaron a Apro que al parecer se trata de supuestos delincuentes que fueron capturados junto con José Márquez Balderas, El Chichi, o Josele Márquez Balderas, El Chichis, los cuales obtuvieron su libertad tres días después. Destacaron que las amenazas van dirigidas a quienes cubren la fuente policiaca o a quienes trabajan en El Buen Tono, que el pasado viernes 5 tituló en su portada de la nota roja: “Juez libera al Chichi, otra vez la corrupción”. Los periodistas manifestaron su preocupación por las amenazas y hostigamiento del crimen organizado, y resaltaron la necesidad de que se le otorgue medidas cautelares a toda la redacción de El Buen Tono, además de reforzar la seguridad de los periódicos en la región. “Ayer nos reunimos con Rene Álvarez, de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, creemos que las amenazas son serias y que la autoridad no las está tomando con la debida seriedad”, expresaron. En tanto, seis comunicadores acudieron a la Fiscalía Regional con sede en Córdoba y presentaron denuncia formal por las amenazas que han recibido de la delincuencia organizada. La Fiscalía General del estado (FGE) tomó cartas en el asunto y dispuso de protocolos y medidas cautelares para los reporteros. Según los periodistas de la región, el reciente secuestro y asesinato de la reportera Anabel Flores, así como el de Juan Santos Cabrera –excorresponsal de Televisa en esa región, quien supuestamente fungía como vocero de Los Zetas–, en agosto pasado, no son para echar en saco roto porque las intimidaciones continúan. “Venimos llegando precisamente de la Fiscalía Regional. Ya tomó cartas en el asunto la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), que es un poco lo que estábamos pidiendo, que tomaran en serio las amenazas recibidas y sobre todo que se tomen medidas cautelares de protección más efectivas”, apuntaron los periodistas entrevistados. Vía telefónica, comentaron que toda la semana le dieron seguimiento a la detención de Los Zetas en Cotaxtla, pues era un hecho que causó morbo nacional por tratarse de un presunto delincuente abatido el año anterior. “Le dimos seguimiento y obvio que ahorita están emputados. (Nosotros) Ya sabemos los riesgos, el punto es que desde anoche que se reportaron las amenazas, según iban a poner vigilancia, pero ha sido mínima, no la suficiente”, se quejaron. Proceso.com.mx