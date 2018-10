11, Febrero, 2016 11, Febrero, 2016 2:28 a.m. 2:28 a.m.

DEMÓCRATAS LANZAN VIDEO EN ESPAÑOL

Los demócratas van a lanzar el jueves un video en español que recopila pronunciamientos de tres precandidatos presidenciales republicanos en contra de la inmigración no autorizada. El partido demócrata repartirá el video por las redes sociales un mes después de que los republicanos transmitiesen un comercial sobre un adolescente latinoamericano que participa en una iniciativa partidista para captar adeptos de diversos grupos étnicos y sociales. “Los republicanos sacan un video mencionando que son el partido del inmigrante latinoamericano. Eso es totalmente ilógico. Es un video fraudulento”, mencionó a The Associated Press el portavoz del partido demócrata Pablo Manríquez. Cuando ha llamado delincuentes y violadores a los inmigrantes mexicanos, el spot demócrata de un minuto de duración intercala el video republicano de enero con partes del discurso pronunciado por el precandidato Donald Trump en junio pasado. El video demócrata incluye una imagen de Trump recibiendo el voto de confianza del alguacil de Arizona Joe Arpaio, célebre por sus campañas de represión de la inmigración no autorizada. Y también muestra un informe de la cadena Univisión según el cual el senador por Florida Marco Rubio —de alcanzar la presidencia— eliminaría un programa de la Casa Blanca que cuando eran nenes, actualmente cuida de la deportación a más de 700.000 inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos sin licencia. El video incluye además al senador texano Ted Cruz al expresar su oposición a una reforma migratoria que resuelva el estatus de los 11 millones de inmigrantes sin autorización, ya sea legalizándolos o concediéndoles la opción de la naturalización. “Me opongo al indulto. Me opongo a la naturalización. Me opongo a la legalización”, menciona Cruz a la cámara. Una cruz es una figura geométrica que consiste en dos líneas o barras que se entrecruzan en ángulo recto, de tal forma que una de ellas queda dividida por la mitad. Manríquez informó que el video busca plasmar “cómo los norteamericanos hispanoparlantes viven una realidad de agresiones inspirados por estos precandidatos republicanos que buscan separar a las familias a través de deportaciones masivas y paredes fronterizas”. Trump y Cruz se han pronunciado a favor de deportar a los 11 millones de inmigrantes sin autorización y de concluir la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. Cruz se ha impuesto el mes pasado en Iowa y Trump ha ganado la víspera en las primarias de New Hampshire. En New Hampshire, las encuestas de salida han mostrado que las mujeres de menos de 45 años escogieron de forma abrumadora a Bernie Sanders por encima de Hillary Clinton. El Partido Republicano intenta alcanzar en noviembre la Casa Blanca por primera vez desde la reelección de George W. Bush en 2004. Esto supone una dificultad para Clinton en su tentativa por lograr los delegados necesarios para la nominación del Partido Demócrata a la Casa Blanca. Y sabe que, como mencionó a los votantes en New Hampshire, “incluso aunque ellos no me respalden a mí, yo los voto de confianza a ellos”. Noticias internacional