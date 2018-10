ESTE ES EL ERROR QUE PUEDE ACABAR CON TU IPHONE 6

Apple avisa de una nueva actualización. El usuario acepta. En muchos casos, hasta de forma instintiva. Mientras se está restaurando el sistema, aparece un mensaje que detiene el proceso: "El iPhone no se pudo restaurar. Se ha producido un error desconocido (53)". El fallo solo ocurre en los iPhone 6 cuando se actualiza con la última versión del software de Apple, el iOS 9, y deja el dispositivo completamente inservible. No hay manera, todavía conocida, de que pueda volver a funcionar y los datos son irrecuperables.

El problema afecta al botón principal y al sistema de identificación por huella, el Touch ID, cuando el teléfono ha sido intervenido por un proveedor no oficial. Apple no ha ofrecido ninguna solución y defiende que se trata de una manera de proteger la seguridad de sus clientes.

"Durante una actualización o restauración, tu dispositivo iOS comprueba que el sensor Touch ID coincida con los otros componentes del dispositivo. Esta comprobación mantiene protegido el dispositivo. Cuando iOS encuentra un módulo de Touch ID inesperado o sin identificar, la comprobación falla. Por ejemplo, un reemplazo de pantalla no autorizado o realizado incorrectamente podría hacer que la comprobación no se realizara correctamente", ha publicado Apple en su web.

La defensa del gigante americano se basa en que el error solo ocurre cuando el dispositivo ha sido reparado o intervenido por un proveedor no oficial. El reemplazo de piezas en las tiendas de soporte oficial de Apple pueden costar tres veces más que el de un proveedor externo. Por esta razón, los usuarios, abogados y la comisión australiana de derechos del consumidor (ACCC) se han lanzado contra la compañía por no avisar de los problemas que ocasionaba la actualización y por permitir deliberadamente la "destrucción" del teléfono.

La firma de abogados PCVA, afincada en Seattle (EE UU), ha afirmado que cree que esta actuación de Apple viola varias leyes de protección al consumidor de Estados Unidos. "Creemos que Apple podría estar forzando a sus clientes a usar obligatoriamente sus tiendas oficiales de reparación. Imagine que usted se compra un coche y te cambian un generador en un mecánico local de tu barrio. Según la estrategia de Apple, tu coche no volvería a funcionar porque tú no lo llevaste a la tienda oficial. Ellos intencionadamente dejan inservible tu coche. Eso no puede ser", ha explicado la firma en su página web.

Este error deja historias como la de Antonio Olmos, un periodista del diario británico The Guardian, a quien se le cayó su iPhone 6 mientras cubría la llegada de los refugiados a Europa. "En Macedonia no hay tiendas oficiales de Apple y necesitaba el móvil para trabajar. Lo llevé a reparar y funcionaba perfectamente", cuenta Olmos. Sin embargo, cuando actualizó el sistema, le apareció el ya temido error 53. Ya en Londres, el periodista fue a una tienda de Apple donde le certificaron que su móvil había muerto y que no podían hacer nada por él. Excepto pagar 270 libras para que le dieran otro. "Es increíble. ¿Cómo puede una empresa deliberadamente dejar inservibles sus productos con una actualización y ni siquiera avisar a sus clientes?", se pregunta Olmos.

