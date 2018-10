INVESTIGADORES EXPLICAN CÓMO EVITAR LA PICADURA DE UN MOSQUITO QUE TIENE EL VIRUS ZIKA

No se deje picar por mosquitos. Ese es el consejo ofrecido al público en prácticamente todos los artículos sobre el virus del zika. Y realmente no hay discusión con eso, ya que el zika ahora se ha relacionado con un aumento en los defectos de nacimiento en Brasil y, posiblemente, a casos de parálisis.

DEET es la abreviatura del nombre químico N, N-dietil-meta-toluamida. Es el ingrediente activo en muchos repelentes de insectos, que no matan a los mosquitos pero los mantiene alejados. El doctor Dan Strickman, que integra el Programa de Salud Global de la Fundación Bill y Melinda Gates, coincidió en que DEET está probado y funciona.

Apareció a la venta en 1957 y hubo cierta preocupación temprana acerca de su seguridad, se especulaba que estaba vinculado a problemas neurológicos. Pero un estudio publicado en junio de 2014 dice: "Las pruebas en animales, estudios observacionales y ensayos de intervención no han encontrado evidencia de efectos adversos graves asociados con el uso de DEET recomendado".

Pero DEET no es el único arma. Los productos que contienen los ingredientes activos picaridin e IR 3535 son igual de eficaces, dijo Strickman. Y repelentes con cualquiera de esos ingredientes activos son recomendados como seguros y eficaces por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Están ampliamente disponibles en todo el mundo.

En realidad, Strickman se inclina por el picardin. "Es un poco más eficaz que DEET y parece mantener los mosquitos a una distancia mayor", dice. Cuando la gente usa DEET, los mosquitos pueden aterrizar en ellos, pero no morder. Cuando utilizan un producto que contiene picaridin, los mosquitos son menos probables que incluso se posen sobre la piel. Los repelentes con IR 3535 son ligeramente menos eficaces, dice Strickman, pero no tienen el fuerte olor de otros productos.

"Para algunas personas, hay una estigmatización a la utilización de productos químicos en su piel. Prefieren un producto más natural", dice Stacey Rodríguez, uno de los autores de un estudio publicado el 5 de octubre de 2015 en el Journal of Insect Science.

Cuando Rey hace viajes de investigación en áreas de alta infestación, se cubre completamente. "Llevamos pantalones largos y camisas de manga larga", explicó. "Si el pronóstico es particularmente malo, usamos sombreros con redes que cubren la cara. Y dependemos de repelente en las áreas expuestas". Eso podría significar las manos, el cuello y la cara. Pero no hay que rociar la cara para evitar la irritación de los ojos, el repelente debe rociarse en las manos y así frotarse la cara.

Y proteger los pies. Los mosquitos tienen preferencias olfativas y muchos de ellos, especialmente la variedad Aedes que transmite el virus Zika, aman el olor de los pies. "Usar sandalias no es una buena idea", dijo Rodríguez. Zapatos y medias son necesarios. Meter los pantalones dentro de las medias o zapatos ayuda a impedir que los mosquitos entren dentro por la ropa. Y definitivamente no usar pantalones de yoga o calzas. "El Spandex es amigable con los mosquitos ya que muerden a través de él".

La limpieza de todas aquellas áreas de agua estancada puede reducir en gran medida el número de mosquitos. "Todo depende de los individuos para hacer seguros sus propios patios", dijo Rey. Cuantas más personas hagan este tipo de limpieza básica, menos mosquitos habrá. "Puede que no sea perfecto, pero podrá reducir el número de mosquitos tremendamente", dijo Strickman.

