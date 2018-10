LA POLÍTICA SE METE EN LA GIRA DE MANÁ

Maná ganó un Grammy Latino por su último disco, Cama Incendiada, la banda dejó un mensaje a todos los latinos, especialmente a los que viven en Estados Unidos: les pidió "no votar a racistas". Ahora, con la carrera presidencial estadounidense en marcha, con las elecciones primarias llevándose a cabo y aunque todavía no terminó la gira que los traerá a la Argentina en los próximos días, ya planea un nuevo tour que los meterá de lleno en el terreno político. Alex González, baterista de la banda mexicana, habló con Teleshow y contó cómo serán esas fechas que se desarrollarán entre septiembre y octubre por varias ciudades de Estados Unidos, con los candidatos de cada partido ya definidos y justo antes de las elecciones generales, programadas para el 8 de noviembre. A mediados de noviembre de 2015, cuandoganó un Grammy Latino por su último disco, Cama Incendiada,, especialmente a los que viven en Estados Unidos: les. Ahora, con la carrera presidencial estadounidense en marcha, con las elecciones primarias llevándose a cabo y aunque todavía no terminó la gira que los traerá a la Argentina en los próximos días, ya planea un nuevo tour que los meterá de lleno en el terreno político.y contó cómo serán esas fechas que se desarrollarán entre septiembre y octubre por varias ciudades de Estados Unidos, con los candidatos de cada partido ya definidos y justo antes de las elecciones generales, programadas para el 8 de noviembre.

a horas de reencontrarse con sus fanáticos sudamericanos, con las fechas que darán entre el 18 de febrero cuando toquen en Asunción y el 18 de marzo cuando cierren en Coquimbo, Chile. En el medio, pasarán por varias ciudades de la Argentina (Mendoza, Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán) y luego aterrizarán en Montevideo, Uruguay. No debe sorprender si en esas presentaciones también la actualidad política se mete: hace meses Fher Olvera reveló que Desde Guadalajara, México, el músico también contó cómo se siente. No debe sorprender si en esas presentaciones también la actualidad política se mete: hace meses Fher Olvera reveló que Cristina Kirchner los había echado de la Casa Rosada y en varios shows pidieron por la libertad del político opositor venezolano Leopoldo López.

- ¿Cómo se sienten ante una nueva gira?

- Esta noche ya partimos para Asunción. Estamos felices de regresar a la Argentina, por ejemplo. Es un país que siempre nos recibe con mucho cariño y adrenalina. Además, vamos a tener tiempo en cada ciudad para aprovechar y conocer. Siempre tratamos de ver algo, siempre vamos a comer a algún lado o dar una vuelta. Siempre tratamos de ponernos al tanto de lo que pasa.

- El Cama Incendiada Tour arrancó en 2015. ¿Cómo fue la primera parte de la gira?

- El año pasado la gira estuvo alucinante. Lo mejor fue la reacción de los fans. Arrancamos en Estados

Unidos, México, Europa, y ahora nos vamos para América del Sur.

- ¿Cuáles fueron las fechas más fuertes?

- Lo que pasa es que cada ciudad tiene su encanto. Hay ciudades en las que hay un poquito más de intensidad. Por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, ahí es donde Maná partió para conquistar Estados

Unidos. Es como nuestra base. Obviamente, cuando tocamos en México la gente es muy amorosa y cariñosa, sobre todo en casa en Guadalajara. También en ciudades como Barcelona, Madrid y Bilbao; España es un país que lo hemos comparado bastante con la Argentina, en el sentido que son dos países que en lo que respecta a la cultura Rock & Roll y los conciertos es gente que goza, se entrega y son muy afinados para cantar (Se ríe).

- Cuando terminen la gira por Sudamérica, tendrán un tiempo de descanso y volverán a tocar por Estados Unidos. ¿Cómo será ese tour?

- Es la segunda vuelta que daremos en Estados Unidos. La hemos denominado Latino Power Tour. Más que nada porque en esa época se acercan las elecciones a Presidente. Es importante, más que nada, informar y decirle a la gente, sobre todo a la comunidad latina, que los que tengan la oportunidad de votar, lo hagan. Es muy importante votar para el candidato o los candidatos que tienen las mejores propuestas para los latinos. Urge una reforma migratoria en los Estados Unidos desde hace muchos años. Este es un momento histórico.

- ¿Que la gira coincida con la previa a las elecciones generales fue algo que buscaron?

- No fue una cosa que planeemos. Así se dio. Nosotros tenemos que acomodarnos a la disponibilidad de los lugares y las arenas en los que vamos a tocar. Se dio y dijimos "vamos a estar justo en ese momento y es muy importante cumplir con ese mensaje de unión latinoamericana y pedir que salgan a votar.

- En caso de que sea el candidato del Partido Republicano, ¿el objetivo sería que Donald Trump no gane?

- El voto es algo personal. Obviamente este señor Trump cada día está ganando más enemigos. Mucha gente está enojada por lo que dijo, no sólo de los latinos, también de los musulmanes y gays. E incluso por sus propuestas políticas. Nosotros no vamos a dirigir cómo tienen que ser las elecciones, sólo vamos a decir que como latinos hay que estar unidos y tratar de informarnos y educarnos sobre los candidatos que nos pueden mejorar la calidad de vida. Cada uno tiene su manera de pensar. Eso es lo bonito de una democracia. Cada uno puede elegir lo que quiere. Hay gente que igual no está informada. Por eso es importante no dejarse llevar por las emociones y conocer a cada candidato, su currículum, qué experiencia tiene.

- El Papa Francisco está en México. ¿Qué piensan de él?

- Ayer justo estaba dando una misa muy grande en Chiapas. Es una persona que es muy humanista, como nosotros. Se acerca mucho a la gente y es de muy bajo perfil. No anda con los lujos de otros Papas, que llegaban con aviones y autos. Su mensaje es positivo. El problema es la gente que está en el poder, que no siguen esos ejemplos positivos.

INFOBAE