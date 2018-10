"JESÚS NUNCA NOS INVITARÍA A SER SICARIOS"

El Papa latinoamericano invitó a la juventud de México a no perder "el encanto de soñar" y la instó a no dejarse excluir. "No se dejen excluir. No se dejen tratar como mercadería para los bolsillos de otros". Y advirtió: "Es mentira que la única forma que tienen de vivir los jóvenes aquí es en la pobreza y en la marginación".