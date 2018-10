"SIGO PENSANDO QUE EL SEÑOR TRUMP NO SERÁ PRESIDENTE”

El presidente estadounidense Barack Obama afirmó este martes su convicción de que el aspirante a la Casa Blanca republicano Donald Trump no será electo presidente, y argumentó que el cargo no tiene nada que ver con dirigir un reality show.

El presidente estadounidense Barack Obama afirmó este martes su convicción de que el aspirante a la Casa Blanca republicano Donald Trump no será electo presidente, y argumentó que el cargo no tiene nada que ver con dirigir un reality show.

El presidente estadounidense Barack Obama afirmó este martes su convicción de que el aspirante a la Casa Blanca republicano Donald Trump no será electo presidente, y argumentó que el cargo no tiene nada que ver con dirigir un reality show.