GENERAL PALOMINO PRESENTÓ LA RENUNCIA A LA DIRECCIÓN DE LA POLÍCIA

Así mismo, Palomino enfatizó que “no puedo permitir que un Director de la Policía esté siendo investigado, que esté puesta en duda su transparencia, su honorabilidad”, dijo el general Palomino al anunciar su salida de la Policía Nacional.

En medio del escándalo por la presunta existencia de una red de prostitución masculina en la Policía, el general Rodolfo Palomino notificó su renuncia al cargo de director de la institución. “, estoy en los próximos minutos presentando mi solicitud de retiro, sabiendo de mi absoluta inocencia frente a los cargos que se me imputan”.El pronunciamiento lo hizo este martes acompañado de su familia (esposa y tres hijos) y toda la cúpula de la institución. Al inicio de su intervención señaló que luego de 38 años de servicio, puso a disposición su cargo ante el presidente Juan Manuel Santos. Mencionó que los señalamientos en su contra hacen parte de una “campaña” que “en oportunidades ha querido paralizar al país y a los medios de comunicación” con el fin de “desvertebrar el cuerpo de generales”. Añadió: “Me voy lleno de felicidad, me he sentido útil”, del mismo modo dijo estar totalmente seguro de su inocencia. “Con la certeza absoluta y plena que no soy culpable de ninguno de los delitos de los cargos que se me imputan, así”. El lunes, tras conocerse la investigación formal de la Procuraduría, el general insistió en su inocencia. Pese a que el alto Gobierno apostó por respaldarlo, expertos en temas de seguridad coincidieron en señalar que la permanencia del general Palomino al frente de la Policía terminaría afectando a la institución. (Lea también: Procuraduría abre investigación formal contra el general Palomino ) Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, sostuvo que el general Palomino debería pedir una licencia para asumir la defensa ante la Procuraduría. (Además: Dos meses después, Santos crea comisión para investigar a la Policía ) Restrepo indicó que la investigación “compromete su capacidad de liderazgo” y afecta la imagen de la institución. “Enfrentar ese proceso le va a demandar mucha energía y tiempo, y eso va a terminar por afectar su labor”, indicó Restrepo. A su turno, el experto en seguridad Hugo Acero indicó que la investigación no solo va a afectar la imagen del oficial sino de toda la Policia, bajo su mando. (También: Las tres claves del escándalo en la Policía ) “Eso se va a reflejar negativamente en la misma operatividad de sus hombres y termina por afectar a sus subalternos”, indicó Acero.

Las claves de la investigación en su contra

El video que tumbó al viceministro Carlos Ferro, según la Procuraduría, "sería una de las pruebas de la supuesta red de prostitución masculina denominada 'La comunidad del anillo'. Hasta ahora, de esa supuesta red de favores sexuales dentro de la institución había denuncias, pero no pruebas concretas. Lo que puede desprenderse del video es la probable existencia de esa red y de su operación en el Congreso de la República entre los años 2004 y 2008. La Procuraduría dice que oficiales de la Policía, incluso Palomino, habrían favorecido la existencia de la red. El general responde que para esos años él estaba en México como agregado de la Policía en ese país.La investigación formal en contra del general Palomino sin duda compromete aún más su posición como Director General. Pero se trata de una investigación en la que las acusaciones no han sido demostradas. Incluso, a diferencia del reciente caso del exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, cuestionado por denuncias de acoso sexual, el Procurador no tomó medidas que podría haber adoptado, como una suspensión del cargo. La Fiscalía y la misma Procuraduría adelantan investigaciones por las denuncias de supuestas interceptaciones ilegales ('chuzadas') contra periodistas y enriquecimiento ilícito. Esas investigaciones, hasta ahora, no arrojan pruebas contundentes contra el general Palomino.Desde el comienzo de los señalamientos contra el general Palomino, el Gobierno ha sostenido la tesis de que deben ser las investigaciones de los organismos de control los que definan la continuidad o no del Director General de la Policía. Incluso, el tema de las peleas internas de poder ha sido uno de los factores señalados por el Ministro de Defensa como una de las explicaciones a la 'cascada' de escándalos que han salpicado a la Policía. En la medida en que lo que anuncia la Procuraduría es una investigación, mas no una conclusión, el Gobierno mantiene el apoyo al general Palomino. Pero, señalan fuentes de la institución, un remezón en la cúpula –que empezó con el llamado a retiro del general Gilberto Ramírez, quien era considerado como contradictor de Palomino– no es un escenario improbable en el mediano plazo. ELTIEMPO.COM