DAVID PRICE LISTO PARA ORIENTAR A RODRÍGUEZ Y OWENS

"Absolutamente", exclamó Price. "Soy un libro abierto para todos los muchachos. Los cuatro días en los que no estás lanzando son los en que realmente puedes aprender bastante. Me he tomado esa tarea [seriamente] en los últimos años asegurándome de siempre observar y poner atención y mejorar incluso en los días en los que no estoy lanzando". Y al transmitirle su experiencia a lanzadores como Rodríguez y Owens, Price también ayudará a los Medias Rojas a ser un mejor equipo. Rodríguez exhibió varios destellos de grandeza en su temporada de novato hace un año y ahora tendrá la oportunidad de trabajar con uno de los abridores más establecidos de Grandes Ligas. "Les pongo mucha atención a todos los brazos jóvenes alrededor del béisbol, pero especialmente a los zurdos", señaló Price. "El muchacho tiene un gran futuro si tomas en cuenta la explosividad de todos sus pitcheos y el hecho de que ya posee un cambio de velocidad. Siento que a tan temprana edad, es bien importante que ya tenga un lanzamiento como ése en su arsenal. "Ya nos hemos sentado a charlar en dos o tres ocasiones y hemos hablado de pitcheo, ya he observado video sobre él y cosas así, entonces estoy contento de que desee aprender. Le transmitiré toda mi experiencia". Y los fanáticos de los Patirrojos tomarán esto bien en serio: "El muchacho luce más adelantado de lo que yo estaba a su edad", elogió Price. Owens no es un lanzador tan desarrollado en esta etapa como lo es Rodríguez, pero Price le ve un futuro prometedor. "Cuando eres un joven con la estatura de Henry y cuentas con ese ángulo, eso les causa muchos problemas a los bateadores. Se trata de otro pitcher al que observaré muy de cerca", comentó Price. Aunque los entrenamientos primaverales arrancan oficialmente el jueves -día en que los lanzadores y receptores deben presentarse -- Price ya ha tenido la oportunidad de conocer a su nuevo piloto, John Farrell. "John es alguien a quien he observado por bastante tiempo", precisó Price. "Recuerdo cuando estaba con los Azulejos, y fue el coach de pitcheo aquí antes de eso y recuerdo que le ponía atención y lo observaba de cerca. Veo que les tiene mucho respeto a todos sus jugadores. Eso nos ayudará bastante para lo que tratamos de lograr aquí". En los Medias Rojas casi todo es nuevo para Price, pero el zurdo cuenta con un viejo amigo y compañero, Rick Porcello . "Pasamos medio año allí en Detroit. Fue un gran amigo mío, y cuando fue cambiado a los Medias Rojas realmente fue un día triste", manifestó Price. "Me agrada estar de regreso aquí con Rick; es un muy buen amigo mío". Price sabe muy bien que los reflectores estarán sobre él esta campaña, pero se siente cómodo con lo que viene. "Sólo lanzaré la bola de la forma en que sé hacerlo. Si subo a la loma y tiro como David Price, sé que estaré satisfecho y los fanáticos y la ciudad de Boston también estarán satisfechos", aseguró el veterano. "Lo único que deseo es subir a la loma y dar mi mejor esfuerzo para ayudar a este equipo a ganar".