UNIVERSIDAD DE TEXAS PERMITIRÁ QUE SUS ESTUDIANTES LLEVEN ARMAS

En una decisión anunciada este miércoles por el presidente de la Universidad de Texas L. Fenves , dijo que a partir del primero de agosto de 2016, se permitirá que los estudiantes lleven armas a la universidad siempre y cuando no estén a plena vista.La decisión llega después de que el senado de Texas aprobara en 2015 una ley que permitía que se portaran armas en las universidades. Las normas de la Universidad de Texas (UT), no obstante, prohibían llevar todo tipo de armas en todos los edificios del lugar y bajo cualquier circunstancia. El presidente no estuvo feliz de comunicar su decisión. "No creo que las armas deberían estar en un campus universitario, así que esta decisión ha sido al mayor reto de mi presidencia a la fecha. Me pongo de lado de los miembros de la facultad, estudiantes y padres que firmaron peticiones y enviaron cartas y organizaron protestas para prohibir las armas en la universidad, especialmente en los salones. Como profesor, entiendo sus preocupaciones, pero como presidente tengo una obligación con la ley". Según la carta publicada en el sitio web de la universidad, con esta medida se crea una fuerza que será la encargada de regular el porte de armas en las instalaciones de la institución educativa. Llevar armas al descubierto aún está prohibido en la universidad. Según la UT, como la ley dicta que una persona debe tener más de 21 años para ser propietario de un arma, menos del 1% de los estudiantes podrán obtener una licencia para hacerlo. CNN EN ESPAÑOL