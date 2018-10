RED DE SOLIDARIDAD RECOMIENDA A OBAMA ESCUCHAR A LOS CUBANOS

La Red de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos (EE.UU.) manifestó su apoyo a la visita que realizará a la isla el 21 y 22 de marzo el presidente Barack Obama. Miembros de la red le recomendaron al presidente norteamericano aprovechar la oportunidad para reunirse con el pueblo cubano y su gobierno, igualmente a comprometerse a establecer un diálogo mutuo y respetuoso en que se acepten las diferencias. Asimismo, señalaron que a pesar de las medidas que el mandatario tomó, el bloqueo económico, comercial y financiero sigue intacto, por lo que el establecimiento pleno del comercio bilateral no ocurrió. Subrayaron que aunque hay planes de restaurar los vuelos aéreos comerciales con Cuba, todavía se niega el derecho a los norteamericanos a viajar sin restricciones. Recordaron que la base naval de Guantánamo sigue abierta y el territorio aún no fue devuelto a Cuba. l También, indicaron que los productos farmacéuticos cubanos para salvar vidas no están disponibles para los estadounidenses, y se les niega a los cubanos el acceso a muchas medicinas patentadas en EE.UU. Telesur