ESPOSA DE "EL CHAPO" DICE QUE NO SABÍA QUE ERA NARCOTRAFICANTE

dijo Emma Coronel en una entrevista exclusiva con la periodista mexicana Anabel Hernández en, una de las cadenas de televisión hispanas más importantes de Estados Unidos. La mujer además considera que la mala fama de "El Chapo" esse encargó de hacer ver a Joaquín Guzmán como el capo más buscado del mundo, pero eso no significa que él se haya convertido en el capo más buscado del mundo", explicó. "No sé si lo han querido hacer de manera consciente o para tapar cosas más importantes, porque se me hacela serie de cosas que sacan y dicen", precisó la esposa del líder del Cartel de Sinaloa. Y agregó en tono irónico:que pasa en el mundo esEmma Coronel Aispuro, dedefendió en todo momento lade su esposo, que fue recapturado el 8 de enero pasado tras haber permanecidoduranteEl capo máximo del Cartel de Sinaloa había logrado burlar la seguridad y dejar en evidencia al gobierno de Enrique Peña Nieto al escapar de un penal de alta seguridad en julio de 2015. "Todas esas cosas que dicen (sobre él) sonporque él todavía no ha sido juzgado ni sentenciado, no se le han comprobado sus delitos", aseguró su mujer. La Justicia mexicana está ultimando sudonde tiene casos abiertos en una decena de ciudades porLa esposa confirmó que las autoridades de su país no la han citado a declarar nunca y negó que Guzmán sea uno de los hombres más ricos del mundo, ya queel supuesto dinero que se le atribuye. Coronel dijode "El Chapo" entre rejas, ya que las autoridades "están tratando de cobrarse su fuga, lo están castigando". También se quejó de que los funcionarios lo tienenen una celda fría, vigilada las 24 horas y custodiada por perros. "Le están pasando lista cada hora, no lo dejan dormir, no tiene privacidad para ir al baño, no lo sacan ni siquiera a caminar al patio", precisó la mujer.La entrevista, realizada el 12 de febrero pasado en la ciudad dedel estado mexicano de Sinaloa-, sirvió para que Coronel revelara algunos rasgos de la personalidad de Joaquín Guzmán Loera, de"Es muy atento, cariñoso, respetuoso, alegre. Hace que se te olviden los problemas. Es muy inteligente, su inteligencia se basa en los golpes de la vida", explicó. "No sé de dónde sacan que es un hombreincluso unSe me hace comodecir todas estas barbaridades de él", reconoció. Ambos se conocieron cuandoDe él le gustaron su "plática" y su forma de tratarle. "Me inspiró muchísima confianza", aseguró la esposa del narcotraficante. "El Chapo", de su lado, quedó prendado de su belleza: melena larga y ondulada, tez blanca, ojos almendrados, nariz respingona y labios carnosos. Se casaron en cuanto ella cumplió la mayoría de edad. Su boda fue "muy chiquita, con pura familia", al contrario de lo que se dice, y no acudió ninguna autoridad. A partir del matrimonio ella ha tenido quepara preservar la seguridad de Guzmán. "Yo iba cuando él estaba establecido", contó. Sin embargo, eso no impidió que Coronel también fueracuando "El Chapo" fue capturado en Mazatlán (Sinaloa) en 2014. La pareja tieneque nacieron expresamente en Estados Unidos para que tuvieran la doble nacionalidad, al igual que su madre, nacida cerca de San Francisco. Su gran preocupación es que "de grandes puedan ser juzgadas, que las puedan señalar por cosas que ellas no tienen ni idea o que les hablen mal de su papá". Coronel seguirá a su esposoporque estáCoronel además aseguró que susdeson sóloLa actriz organizó la entrevista entre "El Chapo" y Sean Penn, que finalmente permitió su detención en enero.y laconcluyó la joven. El reportaje completo a Emma Coronel Aispuro enpuede observarseTomado de: Infobae