23, Febrero, 2016 23, Febrero, 2016 2:19 p.m. 2:19 p.m.

SE VIRALIZA FOTO DE PAREJA DE ANCIANOS EN EL SUPERMERCADO

La foto de los ancianos fue publicada por un seguidor de la página de Facebook "Love what matters" la pasada semana. Junto a ella describía un momento que le había enternecido, cuando vio a una pareja de ancianos haciendo la compra en la sección de perfumería. Cuando la mujer empezó a buscar entre los cosméticos un maquillaje comenzó a ponerse nerviosa al no saber cuál elegir que mejor le quedase. Pero su marido estaba allí para ayudarla y calmarla. El texto completo que fue publicado en Facebook era el siguiente: "Este hombre estaba ayudando a su mujer a elegir el maquillase que mejor encajase con su piel. Ella estaba poniéndose nerviosa al no saber cuál elegir. Él la calmó, ayudó a elegir el color, finalmente la besó en la frente. Un perfecto recordatorio de que nuestro cuerpo envejece pero nuestro amor no". La imagen ya ha recibido 1,324,000 "me gusta" y 482,000 comparticiones en Facebook, así que parece que muchos usuarios de la red social han conseguido enternecerse con esta historia de amor. CNN EN ESPAÑOL