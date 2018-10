"LOS MILITARES PUEDEN NEGARSE A SEGUIR A DONALD TRUMP SI GANA LA PRESIDENCIA"

Michael Hayden, ex director de la CIAMichael Hayden, ex director de la CIA El ex director de la CIA, Michael Hayden, consideró que hay una posibilidad legítima de que los militares norteamericanos rechacen cumplir las órdenes de Donald Trump si éste se convirtiera en presidente de Estados Unidos y decidiera seguir sus promesas de campaña, según consignó The Washington Post.