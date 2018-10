NIÑERA MUSULMANA CUENTA COMO DECAPITÓ A NIÑA EN RUSIA

Bobokulova muestra la cabeza de Anastasia, la niña que acaba de decapitar

Ekaterina y Vladimir Meshcheryakova, padres de Anastasia.

La mujer no mostró arrepentimiento y siempre reconoció el lugar donde se encontraba. Si es declarada psicológimanente apta, podrían condenarla a 20 años de cárcel.

Vecinos de Moscú dejan ofrendas en memoria de Anastasia, la niña de 4 años decapitada por su niñera Reuters

Gyulchekhra Bobokulova, de 38 años, era un integrante más de la familia Meshcheryakova. Había llegado desde Uzbekistán en busca de trabajo. Dejó en su país a su marido y a sus tres hijos, a los que mantenía con el dinero que sus protectores rusos le daban cada mes por cuidar a Anastasia, una niña de 4 años que demandaba cuidados permanentes debido a un pequeño retraso madurativo. Gulya, como le decían los Meshcheryakova, tenía su propia habitación en la casa que compartía con la familia eny trataba a Anastasia como su propia hija. Pero algo había cambiado en las últimas semanas, luego de un viaje que la mujer realizó a Uzbekistán para visitar a sus hijos. Allí se enteró quey esto la deprimió en forma brutal. A su regreso a Moscú cambió su carácter y se sumergió en internet, donde visitaba páginas que el matrimonio Meshcheryakova no entendían. Comenzó a rezar como nunca antes, aunque sin llegar al extremo de vestir velo.En lunes 29 de febrero "escuchó voces", como ella misma dijo a los investigadores. Fue ese día cuando prendió fuego la casa donde trabajaba, estranguló a la pequeña Anastasia,de cocina, dejó su cuerpo con la ropa de noche en su cuna y salió a la calle con la cabeza dentro de una bolsa roja. Allí se acercó a una estación de metro en Moscú y blandió la cabeza en alto, al grito de "¡Alá es grande!", proclamándose terrorista, enemiga de la democracia y dispuesta a inmolarse con explosivos ante cualquiera que osara enfrentarla.Gulya, acompañada por la policía. Se la vio caminar convencida de sí misma, con el rostro serio. No mostró signos de arrepentimiento, aunque en todo momento parecióy por qué la habían llevado allí rodeada de custodios. "Esta es la casa", le dijo a los policías. Luego ingresó al edificio y mostro la cuna. "Ahí la maté", agregó. El cuerpo sin cabeza de la niña tenía una camiseta corta y pantalones cortos de algodón. En su manta tenía la foto de un gatito. Cuando volvió a la calle tuvo que ser protegida por los agentes de los vecinos que quisieron golpearla. "¡Mató a un niño, deben arrancarle la cabeza!", le gritaron mientras subía al camión policial. Si bien de las investigaciones han quedado a cargo de los servicios de Inteligencia rusos, los agentes. Todo apunta a un brote psicótico.Los padres de Anastya, Vladimir y Ekaterina, han recibido el consuelo de familiares y amigos, mientras intentan comprender lo que pasado. La pareja contó a los investigadores que la mujer "se preocupó por la niña como si fuese un hijo propio".Sin embargo reconocieron que hace un mes viajó a su tierra natal para renovar su pasaporte y, "cuando llegó a su casa, se enteró de que su marido había iniciado una nueva familia". "", aquel que tenía que mantener con su trabajo en Rusia", contó la fuente, citada por el diarioA su regreso dijo a Vladimir y Ekaterina que su marido la había "engañado". La pareja notó entonces que "el carácter de la niñera se volvió". Se hizo adicta de internet, rezaba más a menudo y hasta comenzó a vestir ropa musulmana, algo que no había hecho hasta entonces. De todas formas, nunca llegó a ponerse el vestido negro y el velo completo que tenía cuando salió a la calle con la cabeza de Anastasia. 'Ekaterina confiaba plenamente en Gyulchekhra. Más que esto,. Todo el mundo la llamaba simplemente Gulya. Vivían en el mismo piso y tenían espacio para cada uno", contó un amigo de los padres de Anastasia. Gulya llegó a la casa de Anastasia "con las mejores recomendaciones, era cariñosa y", agregó. El amigo confirmó que Anastasia tenía problemas madurativos y no podía desenvolverse por sí misma. Por eso la niñera estaba con ella casi todo el día, mientras sus padres trabajaban.En Rusia es común que los matrimonios contrates a mujeres uzbekas como niñeras, famosos porque se ocupan muy bien de los menores a su cuidado.Por todo esto, los padres de Anastasia no pueden creer lo sucedido. ¿Cómo fue posible que luego de vivir tres años con la niña decidiese decapitarla, quemar la casa y proclamarse terrorista? Según los medios rusos, Bobokulova gritó en la calle ". Quiero que haya muertos". "Ella normalmente. Nos sorprendimos cuando vimos las fotos cerca del metro. ¿Dónde tomó Gulya esa ropa?, se preguntaron en el entorno de la familia. "La mayoría de nuestros amigos nunca han visto siquiera un pañuelo en ella. Pero los que están muy cerca de Katya y Vladimir dijeron que tenía esa ropa. La guardó en un armario y lo llevaba muy raramente. Ella no era muy religiosa. Se decía que rezaba, pero en silencio", revelaó un amigo de Katya. Alexandra Shuvalova, una estudiante que vio a Gulya deambulando por la calle contó que "tenía cabello en sus manos, o algo por el estilo". "Estaba agitando esa cosa y gritando algo y dibujando algunas formas en el aire. Luego me di cuenta de quecomo pensé al principio, sino una cabeza. Por eso la sangre goteaba en sus zapatos y en su falda", dijo. Nadie se atrevió a acercase a la mujer y tuvo que llegar la policía para detenerla. Un video mostró como los agentes se abalanzan sobre ella, mientrasLa niñera dijo luego a la policía que su intención no había sido, evidentemente, esconderse, sino llamar la atención todo lo posible. Ni siquiera el fuego en la casa tuvo como objetivo ocultar pruebas. Gulya se enfrenta ahora a 20 años de cárcel, siempre que la encuentren psicológicamente apta para enfrentar un juicio.