LULA DA SILVA RECIBIÓ LA VISITA DE DILMA ROUSSEFF

5:19 a.m.

None

Lula da Silva llora en la sede del Partido de los Trabajadores, donde habló a sus seguidores tras declarar en la causa Petrobras AFP

La presidente brasileña,, visitó en su residencia a su antecesor y mentor político,, quien el viernes 4 de marzo se convirtió en el nuevo blanco de la mayor investigación por corrupción en el país. Rousseff, de acuerdo con el canal de televisión, donde la jefa de Estado tiene su domicilio particular y espera pasar el fin de semana sin compromisos oficiales. La mandataria, de acuerdo con la información, salió de la capital Brasilia,y de allí desplazarse hasta, municipio de la región metropolitana de la mayor ciudad brasileña y donde reside Lula. La Presidencia de la República y el Instituto Lula, entidad orientada por el ex gobernante y que oficia como su vocero,entre los dos líderes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que se producede que las investigaciones se centraran en el ex mandatario.Lula, uno de los fundadores insignes del PT y gobernante entre 2003 y 2010, fue trasladado este viernes por agentes y prestó declaración durantea la Policía por su supuesta implicación en el. Después del interrogatorio, Lula dio una declaración a la prensa y participó en la noche del viernes de un acto político en el que denunció la "" en su contra, manifestó ser "" de las acusaciones por blanqueo y enriquecimiento ilícito y aseveró que los opositores tendrán que derrotarlo políticamente "". Rousseff, en tanto, enfrenta laen el Legislativo con fines de, una hipótesis que toma cada vez más fuerzas con el surgimiento de nuevos escándalos de corrupción en el Gobierno del PT y con políticos próximos a su círculo. Tomado de: Infobae