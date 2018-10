08, Marzo, 2016 08, Marzo, 2016 6:08 a.m. 6:08 a.m.

ROSA ISELA GUZMÁN SUPUESTA HIJA DEL CHAPO NIEGA ENTREVISTA CON THE GUARDIAN

La supuesta hija mayor de El Chapo, Rosa Isela Guzmán Ortiz, negó haber dado una entrevista al diario británico The Guardian, firmada por el reportero José Luis Montenegro, acusando difamación. “Yo no di ninguna entrevista a nadie, yo estuve platicando con ciertas personas y no hice nada, me están difamando. Esto es lo que están haciendo”, afirmó en entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia. Según el medio británico, la presunta hija del líder del cártel de Sinaloa aseguró que Guzmán visitó dos veces Estados Unidos durante el tiempo que estuvo huido del penal del Altiplano, donde se encuentra actualmente tras su recaptura el pasado enero. También afirmó que hubo políticos que aceptaron donaciones del capo para sus campañas electorales, lo que le sirvió para financiar la fuga del pasado julio, y también habló de un “pacto” con las autoridades. “Yo no quiero hablar nada, solo quiero decir que me están difamando y están contando muchas mentiras”, dijo. Rosa Isela aseguró que no conocía al reportero y tampoco dio cuenta de que la estaban grabando. A pregunta expresa sobre si la mayoría de las declaraciones a The Guardian, sobre Joaquín Guzmán Loera, son mentira, la supuesta hija del capo aseguró que si. Guzmán Ortiz aseguró que “en una semana o dos” va a visitar a El Chapo en el Altiplano, “no tengo nada que temer ni nada que esconder, yo no estoy acusando a nadie”. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, dijo que este no conoce a Rosa Isela Guzmán, quien se identificó como hija del narcotraficante y aseguró en un medio británico que su padre estuvo dos veces en Estados Unidos durante su fuga. Según una carta que Coronel envió a Milenio, Guzmán conoció la existencia de su supuesta hija cuando estaba recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Tomado de: Diario 24 Horas.