24, Marzo, 2016 24, Marzo, 2016 3:08 a.m. 3:08 a.m.

GOOGLE ABRE PRIMER CENTRO TECNOLÓGICO EN CUBA

El gigante informático Google abrió su primer centro tecnológico en Cuba en el estudio del artista plástico Alexis Leyva "Kcho" en La Habana, donde habrá acceso gratuito a una conexión mucho más veloz que en el resto del país y se podrán utilizar productos de última generación de la compañía. El espacio es una especie de café internet situado dentro de "Kcho Estudio Romerillo", donde funciona el primer sitio público de internet inalámbrica que se abrió en la isla y el único gratis, y aunque todavía se ajustan detalles para su apertura al público, ya cuenta con unos 15 portátiles Chromebook listos para usar. Para que este tipo de computadores personales funcione a su máxima capacidad es necesario el acceso a internet, debido a que trabajan conectados a la nube (cloud), concepto que el artista tradujo al arte al pintar un cielo azul con nubes blancas en el techo, al que se llega por una escalera-librero que simboliza el conocimiento. Nombrado "Google + Kcho.Mor", el centro permitirá a los cubanos familiarizarse con la tecnología de última generación producida por la empresa estadounidense, como los "cardboard", unos visores de realidad virtual para móviles, provistos también por la compañía. El espacio permanecerá abierto cinco días a la semana desde bien temprano en la mañana hasta la medianoche y acogerá a un máximo de 40 personas a la vez, con posibles limitaciones de tiempo. La Empresa Estatal de Telecomunicaciones (Etecsa) de la isla es la encargada de proveer la conexión -costeada por Kcho-, cuya velocidad será mayor a la que hoy se oferta en los cerca de 60 puntos de wifi pública en el país (1 megabyte por persona), debido a los requerimientos de los equipos. Desde el sitio ya se realizan trasmisiones en línea o "livestreaming" de acciones educativas con la comunidad, que pueden verse en el canal de Youtube del "Museo Orgánico Romerillo" o MOR, una iniciativa de "Kcho" para la rehabilitación social y cultural de esa barriada habanera. En un recorrido por la instalación, "Kcho" explicó hoy a Efe que el contacto inicial con Google se produjo el pasado julio durante su viaje a Washington para la apertura de la embajada de Cuba en EE.UU, tras el restablecimiento de los vínculos entre ambos países. Según el pintor, diputado al Parlamento unicameral cubano y reconocida figura del arte en la isla, para materializar este proyecto "hubo que derrumbar viejos tabúes y obstáculos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) tiene en contra de las relaciones de tipo tecnológico con Cuba". Para Leyva fue "muy bueno trabajar con Google", algo que "será solo el primer paso de algo que esperemos crezca" porque la intención es "compartir" con "quienes no tienen acceso a este tipo de tecnologías", todavía poco habituales en Cuba, uno de los países con menor índice de penetración de internet en el mundo. "Kcho" comentó además que pretenden ampliar los fines educativos del centro y servir de puente entre universidades e instituciones científicas del país caribeño y EE.UU. "Durante su visita a Cuba (el presidente estadounidense) Barack Obama reconocía los logros en educación y salud que tenemos en este país, y este lugar nos va a ayudar a compartir eso. Yo pienso que los usuarios de este tipo de espacio van a ser los que le van a demostrar al mundo que el bloqueo (embargo) es algo que no debe existir ni un día más", enfatizó. Obama, que concluyó ayer una histórica visita de tres días a la país caribeño, aseguró en un discurso dirigido al pueblo cubano que "todo el mundo" en la isla debería poder acceder a internet. "No deberíamos tener miedo al cambio, deberíamos abrazarlo", expresó el mandatario en un mensaje al Congreso de su país, del que depende el levantamiento total del embargo estadounidense sobre Cuba, pese a las medidas ejecutivas aprobadas por Obama para relajar esta política. EFE