25, Marzo, 2016 25, Marzo, 2016 1:45 a.m. 1:45 a.m.

POLICÍAS BELGAS DETIENEN A UN NUEVO SOSPECHOSO POR ATENTADOS

Unidades especiales de la policía federal belga ingresaron este viernes por la tarde en un edificio de Schaerbeek, un vecindario de Bruselas, tras lo cual se escucharon dos fuertes explosiones y un hombre fue detenido. Los alrededores de la plaza Meiser se encuentran cerrados, rodeado de policías fuertemente armados y camiones militares. El servicio de desminado del Ejército también se encuentra en el lugar, y equipos de la policía local están en la escena de la operación. Los fiscales del caso pidieron que no se revele más información sobre la ubicación, para evitar comprometer las operaciones en curso. Sin embargo, una fuente policial aseguró que el operativo antiterrorista en la capital belga está vinculada al proyecto de atentado en Francia que fue desbaratado esta semana. Un camión de los artificieros de las fuerzas especiales estaba en el lugar, según imágenes de televisión, aunque por el momento no se ha obtenido confirmación de fuentes oficiales. La plaza Meiser se encuentra a pocos minutos a pie de las sedes de los organismos europeos. Este operativo se produjo al día siguiente de la detención de seis personas vinculadas a los atentados del martes pasado en Bruselas. En esta misma comuna la Policía allanó el martes, luego de los ataques, una vivienda en donde encontró 15 kilogramos de TATP (un explosivo altamente inestable), 150 litros de acetona y 30 litros de agua oxigenada. Más arrestos A su vez, una revista alemana informa que dos personas posiblemente vinculadas con los ataques en Bruselas fueron arrestadas por separado esta semana en Alemania. Der Spiegel, que no identificó a sus fuentes, dijo que un hombre deportado por las autoridades turcas a Ámsterdam durante 2015 junto con uno de los hermanos El Bakraoui fue arrestado en Dusseldorf el jueves pasado. Las autoridades están tratando de averiguar si ambos se conocían, informó la publicación. Los hermanos se inmolaron en los ataques del martes en Bruselas que dejaron 31 muertos. Der Spiegel y las emisoras SWR y RBB informaron que otro hombre fue arrestado en Giessen el miércoles. Según los informes, el hombre recibió dos mensajes de texto sospechosos el día de los ataques: uno tenía el nombre de uno de los autores, y el otro la palabra "fin". La fiscalía local no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones en el Viernes Santo. La vocera de la fiscalía federal, Frauke Koehler, dijo que las autoridades "investigan todas las pistas, pero hasta ahora no tenemos conocimiento de vínculos operativos entre los ataques en Bruselas y París y Alemania". Fuente: Infobae