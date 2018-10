25, Marzo, 2016 25, Marzo, 2016 3:41 a.m. 3:41 a.m.

DONALD TRUMP SE BURLÓ DE LA MUJER DE TED CRUZ

El clima de la campaña republicana en busca de la nominación para las elecciones presidenciales se elevó una vez más esta semana cuando las esposas de los precandidatos Donald Trump y Ted Cruz entraron en la escena de las disputas entre ambos. En la previa de las primarias del pasado martes, un anuncio, el cual es senador de Texas afirmó no era de él,mostraba a la modelo esposa del magnate posando prácticamente sin ropa, en una sesión fotográfica realizada para la revista G.Q. con la leyenda: "Conoce a Melania Trump, tu próxima primera dama. O puedes apoyar a Ted Cruz el martes". Tras la difusión de esa imagen, el empresario se enfureció y publicó en su cuenta de Twitter: "El mentiroso de Ted Cruz acaba de utilizar una foto de Melania de una sesión de fotos de G.Q. para su aviso. Ten cuidado mentiroso Ted, o voy a revelar secretos de tu mujer". Este jueves, Trump contraatacó y publicó en las redes sociales una foto en la que se ve a Heidi Cruz con una mueca poco favorable, y a Melania posando en una clara posición "glamorosa". "No hay necesidad de revelar secretos. Una imagen vale más que mil palabras", rezaba la publicación. "Con Heidi no te metas", le respondió Cruz en declaraciones a la prensa en plena campaña en Wisconsin."Donald parece tener un problema con las mujeres. No le agradan las mujeres fuertes. Las mujeres fuertes asustan a Donald", replicó el senador por Texas. Infobae