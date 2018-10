ASESINARON A UN GUARDIA DE UNA CENTRAL NUCLEAR EN BÉLGICA Y ROBARON SU PASE DE INGRESO

Asegura, no obstante, que se han tomado rápidamente las medidas necesarias para la desactivación de esa tarjeta.

Asegura, no obstante, que se han tomado rápidamente las medidas necesarias para la desactivación de esa tarjeta.

Asegura, no obstante, que se han tomado rápidamente las medidas necesarias para la desactivación de esa tarjeta.

Si bien De Kerchove reconoció que es "incapaz de decir si hay fallos en la protección" de las centrales nucleares belgas, al mismo tiempo admite que no le sorprendería "que en el futuro el sector nuclear sea objetivo de ciberataques".

Si bien De Kerchove reconoció que es "incapaz de decir si hay fallos en la protección" de las centrales nucleares belgas, al mismo tiempo admite que no le sorprendería "que en el futuro el sector nuclear sea objetivo de ciberataques".

Si bien De Kerchove reconoció que es "incapaz de decir si hay fallos en la protección" de las centrales nucleares belgas, al mismo tiempo admite que no le sorprendería "que en el futuro el sector nuclear sea objetivo de ciberataques".