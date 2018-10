26, Marzo, 2016 26, Marzo, 2016 3:22 a.m. 3:22 a.m.

IDENTIFICARON AL "HOMBRE DEL SOMBRERO" EL DE LOS ATENTADOS DE BRUSELAS

El "hombre del sombrero" ha dejado de ser un misterio para las autoridades belgas. El conductor del taxi que llevó hasta el aeropuerto lo reconoció como testigo. Horas después, la policía lo identificó como Fayçal Cheffou, detenido el viernes 25 de marzo en un operativo callejero en Bruselas. Una cámara de seguridad captó al "hombre del sombrero" en compañía de los dos terroristas que se inmolaron en el aeropuerto de Bruselas3 Cheffou es hombre que acompaña a Ibrahim y Khalid El Bakraoui, los dos terroristas que se inmolaron en el hall del aeropuerto de Bruselas. Su foto recorrió el mundo gracias a las cámaras de seguridad de la terminal. Hasta el mome3nto no había quedado claro cuál había sido su participación y por qué no se inmoló con sus dos cómplices. La información ha sido confirmada por una fuente oficial al diario belga Le Soir. Falta aún que lo haga la fiscalía. El viernes, la policía dijo que era "muy posible" que Faisal Cheffou ser bueno "hombre del sombrero". La policía tenía identificado a Faisal Cheffou como un reclutador de yihadistas entre los migrantes que llegaban de Medio Oriente a Bélgica Un viejo conocido Cheffou vive en Bruselas y estaba en la mira de la policía desde hacía meses. Según la fuente citada por Le Soir, se dedicaba a reclutar yhadistas para cometer atentados en Europa. Los investigadores llegaron incluso a descubrirlo mientras sumaba adeptos en un parque llamado Maximilien, ubicado al norte de la ciudad y donde se asienta el puerto. El alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur ha denunciado en muchas ocasiones el "activismo" de Cheffou. Considerado "peligroso", fue detenido varias veces por "reclutar para los movimientos radicales " entre los solicitantes de asilo y migrantes indocumentados que deambulan por el Maximilien. La Justicia no hizo caso al alcalde de Bruselas al considerar que la acusación carecía de sustento legal. Un día después de esta negativa, el 24 septiembre de 2015, la comuna emitió una orden que prohibió a Cheffou ingresar al parque. infobae