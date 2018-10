29, Marzo, 2016 29, Marzo, 2016 3:56 a.m. 3:56 a.m.

NUEVO INCIDENTE EN EL CAPITOLIO DE EEUU

None

Dos paquetes encontrados hoy en el Capitolio en Washington, sede del Legislativo de EE.UU., obligaron a la Policía a desalojar a un grupo de turistas y a cortar el tráfico, informó a Efe un portavoz de las fuerzas de seguridad del Congreso. El incidente se produjo después de que este lunes un hombre armado entrara en el Centro de Visitantes del Congreso, sacara una pistola y sembrara el caos al apuntar a uno de los agentes que se encontraban dirigiendo a los visitantes mientras estos pasaban por los escáneres y los detectores de metales. Ante esta situación, un agente disparó al intruso, que fue operado de sus heridas en un hospital de la capital estadounidense y se encuentra detenido. El Centro de Visitantes del Congreso cerró el lunes ante el caos provocado por los disparos, pero hoy volvió a abrir en su horario habitual, de 08.15 a 16.30 horas (13.15 a 21.30 GMT). Al poco de abrir sus puertas, la Policía del Capitolio encontró un paquete que aparentemente no pertenecía a nadie y, por precaución, decidió apartar a un nutrido grupo de turistas que esperaba fuera del Centro de Visitantes del Congreso. Un segundo paquete fue encontrado en la plaza aledaña al edificio Thomas Jefferson de la Biblioteca del Congreso, indicó en un comunicado la Policía del Capitolio. La actividad policial provocó cortes de tráfico durante unos 45 minutos en las calles aledañas al Capitolio, según informaron en su cuenta de Twitter las fuerzas de seguridad del Senado. Las fuerzas de seguridad del Legislativo se encuentran actualmente investigando el origen y características de estos paquetes, de los que no ofrecieron más detalles. El Congreso se encuentra en periodo de receso por las festividades de Pascua y no volverá a la actividad legislativa regular hasta mediados del mes próximo, sin embargo muchas oficinas de los congresistas continúan su trabajo y parte de los edificios están abiertos a los turistas.