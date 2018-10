29, Marzo, 2016 29, Marzo, 2016 9:53 a.m. 9:53 a.m.

EL PRIMER DELIVERY CON UN DRONE

1 DE 1

Un avión no tripulado entregó con éxito un paquete en una residencia en la ciudad de Reno, Estados Unidos, y se convirtió en el primero en la historia, según aseguró el gobernador del estado. El CEO de la empresa de delivey Flirtey, Matt Sweeney, dijo que el drone de seis rotores voló cerca un kilómetro a lo largo de una ruta de entrega previamente programada el 10 de marzo y bajó el paquete frente a una residencia vacía en una zona deshabitada de Hawthorne, al sureste de la ciudad. La ruta fue establecida a través de un GPS mientras que un piloto y controladores visuales estaban en estado de alerta durante el vuelo, "aunque no fueron necesarios", según aseguró Sweeney. "La realización de la primera entrega de aviones no tripulados en un entorno urbano es un logro importante, que nos lleva más cerca del día en que las entregas puerta a puerta sean regulares", dijo Sweeney. Por su parte, el gobernador de Nevada, Brian Sandoval, felicitó a la empresa "por completar con éxito la primera entrega de paquetes urbana totalmente autónoma de la nación". "Estoy muy contento de que Flirtey no sólo esté probando su tecnología de vanguardia en Nevada, sino también por la creación de puestos de trabajo a través de la reubicación de su sede en Reno", destacó Sandoval en un comunicado. La NASA está trabajando con la industria de aviones no tripulados y la Administración Federal de Aviación en un sistema de control del tráfico aéreo a baja altura para evitar los accidentes que involucran aviones y otras aeronaves a baja altura. Flirtey llevó a cabo la primera entrega a través un drone aprobado por la Administración Federal de Aviación de ese país (FAA por sus siglas en inglés) en julio, cuando lo dirigió hacia una clínica de salud rural en Virginia. La entrega en Nevada demuestra que los sistemas de aviones no tripulados avanzados permiten que los vehículos aéreos naveguen de forma segura alrededor de los edificios y "entreguen paquetes con precisión dentro de un área poblada", dijo Sweeney. La empresa trasladó recientemente su sede de Australia a Nevada. Se dijo que la reciente entrega fue filmada para un documental de ABC-TV. Flirtey llevó a cabo la investigación y el desarrollo a través de una asociación con la Universidad de Nevada. Se trata de unos de los seis estados que la FAA designó como sitio de prueba de sistemas de aeronaves no tripuladas. "Este fue, por lejos, uno de las más exitosas operaciones y representa un nivel avanzado de pruebas y desarrollo," dijo Chris Walach, director de operaciones para el sitio de Nevada designado por la FAA. INFOBAE