SE HICIERON PASAR POR EJECUTIVOS Y ROBARON 1.800 MILLONES DE DÓLARES

Era un correo electrónico común y corriente: un pedido de rutina del director ejecutivo de la empresa Mattel Inc. para que se le pagase a un vendedor a través de China.

La ejecutiva del departamento de finanzas que recibió la orden quería complacer a su nuevo jefe. Revisó dos veces el protocolo por seguir. Las transferencias de fondos requieren la aprobación de dos ejecutivos de alto rango. Ella podía ser una, y el CEO, el otro, según una persona familiarizada con la investigación que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada a hablar del tema. Por eso se abstuvo de revelar el nombre de la ejecutiva que hizo el giro.

Horas después, le mencionó el pago a Sinclair. Pero él no había enviado ese pedido. Alarmados, los ejecutivos de Mattel llamaron a su banco de los Estados Unidos, a la policía y al FBI. Están de malas, les dijeron. El dinero ya estaba en China.

Una investigación de la Associated Press reveló esta semana que China ha pasado a ser un importante centro de lavado de dinero. El dinero sucio que circula por China era considerado un asunto local, entre chinos. Bancos chinos recibían dinero sucio de otros chinos. Pero eso ya no es así. Abunda la evidencia de que China es el banquero de numerosos delincuentes, de acuerdo con entrevistas con policías, documentos legales de los Estados Unidos y Europa y documentos de servicios de inteligencia a los que tuvo acceso la AP.

Años de desconfianza mutua han complicado la cooperación de las fuerzas de seguridad de China y Occidente, lo que contribuye a aumentar el atractivo de China como centro de lavado de dinero. El Departamento de Estado estadounidense dijo en un informe de este mes que China "no coopera lo suficiente en las investigaciones de actividades financieras". El que China no acate órdenes judiciales emitidas en Estados Unidos "sigue siendo una barrera importante en la cooperación chino-estadounidense", señaló el informe.

En su encuentro de rutina con periodistas, el vocero del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Hong Lei, dijo que el Gobierno "pone mucho énfasis" en la lucha contra delitos como el lavado de dinero y está trabajando para ampliar la cooperación internacional. "China no es, no ha sido ni será un centro de lavado de dinero mundial", aseguró.

Mattel no iba a despedirse de sus 3 millones sin dar pelea. Las perspectivas de recuperar el dinero, sin embargo, no eran alentadoras dada la mala suerte que la empresa ha tenido en China.

En 2007 Mattel tuvo que retirar del mercado 19 millones de juguetes fabricados en China, incluidos autitos Pixar coloreados con pintura con plomo y muñecas Barbie con magnetos tóxicos. En 2009, Mattel abrió una espectacular tienda de Barbie de seis pisos en uno de los principales bulevares de Shánghai, pero el negocio no funcionó y cerró a los dos años.

Mattel, no obstante, insistió en conquistar el mercado chino y en 2015 registró un aumento del 43% en sus ventas en ese país.

Cuando el Banco de Wenzhou abrió el lunes siguiente, un ejecutivo de Mattel, con base en China, pasó junto a los leones a ambos lados de la puerta de ingreso y se dirigió al Departamento de Negocios Internacionales, donde presentó una carta del FBI, según dos personas al tanto de la investigación que no estaban autorizadas a hablar del tema en público.

