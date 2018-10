07, Abril, 2016 07, Abril, 2016 10:02 a.m. 10:02 a.m.

REFUGIADOS PAQUISTANÍES HACEN HUELGA DE HAMBRE EN LESBOS

Un grupo de 70 paquistaníes detenidos en un centro de acogida en la isla griega de Lesbos empezó el jueves una huelga de hambre para protestar contra su posible envío de vuelta a Turquía, constató un corresponsal de la AFP. Desde hace tres días, los paquistaníes retenidos en el centro de Moria, Lesbos, y también en la isla de Samos, más al sur, reclaman "la apertura de fronteras". Pero el acuerdo recientemente firmado entre la Unión Europea y Turquía prevé la devolución a este último país de los inmigrantes que hayan desembarcado en Grecia ilegalmente. A cambio, los países europeos aportarán financieramente a Turquía y recibirán a refugiados provenientes de Siria en la misma proporción de los que reciba Estambul. Uno de los paquistaníes en huelga de hambre sufrió un desmayo y tuvo que ser transferido por Médicos del Mundo a la clínica dentro del centro de acogida. En Moria hay unos 3.000 detenidos, a pesar de que su capacidad se estima en 2.000 personas, mientras que en Samos hay retenidas 740 personas Ali, un paquistaní que se halla en Samos desde hace dos semanas, aseguró a la AFP que decenas de sus compatriotas también están en ayuno en ese centro de acogida. "Nos dicen que presentemos una demanda de asilo y que si no lo hacemos, seremos transferidos a Turquía, peronosotros no queremos quedarnos en Grecia, queremos ir a Alemania" explicó. El acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía ha sido cuestionado por distintas organizaciones especializadas, que consideran que el país transcontinental ya sufre una situación de desborde por lo que no puede garantizar derechos básicos de los refugiados que llegan a sus campos. El Vaticano anunció el jueves que el 16 de abril que el papa Francisco visitará la isla de Lesbos para solidarizarse con los refugiados que esperan allí una definición sobre su futuro. Tomado de: Infobae