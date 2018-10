08, Abril, 2016 08, Abril, 2016 4:47 a.m. 4:47 a.m.

CANDIDATOS A PRESIDENTE DE PERÚ CERRARON SUS CAMPAÑAS

Los candidatos a la Presidencia de Perú cerraron su campaña proselitista con miras a los comicios del próximo domingo con sendos mítines en Lima y en la ciudad sureña andina del Cuzco. Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular e hija del ex presidente encarcelado Alberto Fujimori(1990-2000), se presentó ante sus seguidores en la explanada del Estadio Monumental, en el distrito de Ate-Vitarte, en el este de Lima. "Hoy me da orgullo saber que Fuerza Popular se ha convertido en el partido más organizado, en un partido que va a perdurar en el tiempo más allá de un nombre o un apellido", afirmó. Fujimori señaló que en un eventual Gobierno suyo implementará "un boom de infraestructura productiva y social" y dijo que va a invertir de "manera eficiente" el presupuesto del país. La candidata también dijo que construirá 20 cárceles "adicionales" en el país que permitan a los delincuentes primarios "reinsertarse realmente en la sociedad" y también prisiones a más de 4.000 metros de altura para los que cometan delitos mayores. "Tengo los pantalones bien puestos para acabar con la delincuencia", enfatizó. Keiko aludió al gobierno de su padre, quien cumple 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, al decir que sabe "muy bien que capítulos" tiene "que dejar de lado" y reiteró que trabajará "para fortalecer" la democracia y respetará la independencia de poderes. En otro mitin en Lima, la congresista Verónika Mendoza, candidata del izquierdista Frente Amplio, reunió a sus simpatizantes en la plaza Dos de Mayo, donde se presentó acompañada por sus aspirantes al Congreso. Mendoza abrió su presentación con un saludo en el idioma quechua, tras lo cual dijo que Lima es una ciudad "de todas las culturas" y "de todas las sangres", como el título de una célebre novela de su compatriota José María Arguedas. La candidata dijo que el reto de su país es "consolidar la verdadera liberación e independencia" de la corrupción, de la violencia, la injusticia y la pobreza. "No tenemos miedo, venimos con esperanza, con convicción, con alegría para liberar a nuestra patria", remarcó antes de decir que hará "un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo". Añadió que, de llegar al Gobierno, hará "verdaderas y profundas transformaciones, para poner al Estado al servicio del pueblo", entre las que mencionó la renegociación del contrato del yacimiento de gas de Camisea, el aumento del sueldo mínimo y "crédito barato" para los trabajadores. Los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo también presidieron mítines en el óvalo de la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre, y en el distrito de San Juan de Lurigancho, respectivamente. García dijo que reducirá la delincuencia en los próximos cinco años y aumentará las inversiones en el país, mientras que Toledo ofreció aumentar el sueldo de médicos, enfermeras y maestros, y aseguró que, a pesar de no figurar entre los candidatos favoritos, no se retirará de la contienda electoral. El ex ministro Pedro Pablo Kuczynski, del partido derechista Peruanos por el Kambio, cerró su campaña en la Plaza San Pedro, de la ciudad sureña de Cuzco, donde afirmó que "la juventud es el presente de su país" y que su intención es generar "un estado de bienestar". El periodista Alfredo Barnechea, del centrista Acción Popular, también se presentó en la plaza Túpac Amaru del Cuzco, donde dijo que ha propuesto a la organización Transparencia (Internacional) "que las empresas que se encuentran envueltas en corrupción en otros países, sus subsidiarias no tendrán contratos en el Perú". Todos los sondeos, que por la ley electoral solo pudieron divulgarse hasta el domingo pasado, daban como favorita a Keiko Fujimori, de 40 años, aunque también pronosticaron que será necesaria una segunda vuelta, que se celebrará el próximo junio. De acuerdo a las encuestas, Mendoza y Kuczynski disputan palmo a palmo el pase a la segunda vuelta. El próximo 10 de abril, casi 23 millones de peruanos elegirán al presidente y dos vicepresidentes para el periodo 2016-2021, así como a 130 congresistas y 15 representantes para el Parlamento Andino. Tomado de: Infobae