10, Abril, 2016 10, Abril, 2016 4:36 a.m. 4:36 a.m.

HONDURAS: LISTA BASE DE DATOS PARA LA SEPARACIÓN DE POLICÍAS

La Secretaría de Seguridad ya cuenta con una base de datos que servirá para crear la lista de miembros de la Policía Nacional que serán separados en aplicación del decreto de depuración de emergencia de la institución. Lo anterior lo informó el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien no precisó la fecha en la que se concretará el listado y solamente mencionó que será en el menor tiempo posible. Reiteró que la población hondureña podrá ver algunos de los resultados de esta operación de limpieza en 30 días; aunque recordó que es una tarea compleja y que por tal razón se dio un término de un año para efectuar la depuración. Presupuesto El Congreso Nacional aprobó la semana pasada el decreto 21-2016, que declara como emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional. Esta normativa crea la Comisión Especial de Depuración, que aplicará pruebas de confianza para medir la idoneidad de los policías. Quienes no sean aptos serán destituidos y para pagar las prestaciones el Gobierno está autorizado para colocar bonos que le sirvan para agenciarse fondos para ese fin. Pacheco dijo que lo único que podría retrasar el proceso son los fondos necesarios para pagar prestaciones. Según funcionarios del Poder Ejecutivo, se requieren entre 200 millones a 500 millones de lempiras para pagar los derechos laborales. Los miembros de la comisión serían nombrados por el presidente de la república entre el lunes y martes de la próxima semana. El expediente de investigación de la Policía Nacional establece que el crimen del zar antidrogras Arístides González fue planificado y ejecutado por miembros de la cúpula policial. El crimen sucedió el 8 de diciembre de 2009 cuando un sicario motorizado disparó contra González mientras este conducía su carro en el barrio Guanacaste, de la capital. Este expediente, según han asegurado pasadas y actuales autoridades de Seguridad, nunca llegó al Ministerio Público para ser judicializado. Pacheco dijo el viernes pasado que tres comisarios habían sido destituidos porque figuran en el informe como sospechosos de haber participado en la muerte de González, pero no reveló sus nombres. “Policías serán funcionarios de confianza desde el más alto nivel hasta el básico” La depuración policial impulsada por el Gobierno de Juan Orlando Hernández promete ser diferente a los intentos del pasado. Según Ebal Díaz, asesor presidencial, la diferencia está en que en esta ocasión se creará un cuerpo policial de confianza. “Hay una gran diferencia, esta vez ha quedado bastante claro que en la Policía cualquiera, desde el más alto nivel hasta el más básico, son funcionarios de confianza”, indicó. Dijo que son de confianza por “una razón muy simple: a ellos se les ha delegado el uso del ejercicio legítimo de la fuerza y para ello andan armados y además se les ha entrenado para esto”, expresó el funcionario. LA PRENSA DE HONDURAS