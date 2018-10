10, Abril, 2016 10, Abril, 2016 5:42 a.m. 5:42 a.m.

POLICIA GUATEMALTECA DECOMISÓ US$1 MILLÓN OCULTO EN VEHÍCULO

Decenas de paquetes de dólares estadounidenses decomisó este sábado la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (Sgaia), de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 10. En el lugar se detuvo a Wilder Alexander Roca Retana de 34 años, a quien le decomisarojn el automotor en el que se conducía con los paquetes de dinero oculto, se trata del automóvil marca Mazda con placas P 978 GCG. Luego de más de seis horas de conteo del efectivo por parte del Ministerio Público, la cantidad total de lo incautado sumó US$998 mil 140, que equivalen a unos Q7 millones 785 mil 400. El detenido fue llevado a tribunales para que resuelva su situación legal y explique la procedencia del dinero. Asimismo, en el Aeropuerto Internacional La Aurora fueron decomisados US$31 mil y Q3 mil 400 a una mujer que no declaró todo el dinero que llevaba. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos del Ministerio Público fue alertada de que una guatemalteca que viajaba a la ciudad de Los Ángeles, California, no declaró los quetzales, solo los dólares. Sin embargo, se procedió a incautar la totalidad del efectivo. No se divulgó el nombre de la mujer, pero no fue detenida, pero sí sujeta a investigación, informó la Fiscalía. PRENSA LIBRE.COM