BRASIL: COMISIÓN PARLAMENTARIA APROBÓ EL JUICIO POLÍTICO CONTRA DILMA ROUSSEFF

El voto en la cámara

Durante la discusión,, por haber autorizado gastos no presupuestados sin la autorización del Congreso en 2014, el año de su reelección, y en 2015., por considerar que no existían cargos susceptibles de justificar una decisión de semejante gravedad. Fuera del Congreso, la policía tendió vallas a lo largo de la explanada de los ministerios, para separar a los centenares de miles de manifestantes de ambos bandos que se espera lleguen a Brasilia el fin de semana, para presionar los debates del plenario de la Cámara. La tensión se acrecentó aún más con la filtración de un audio en el cual el vicepresidente centrista Michel Temer, que reemplazaría a Rousseff en caso de impeachment, ensaya un discurso a la nación como si la partida de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) fuese ya una mera formalidad., en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de al menos dos tercios (342 votos). Si los diputados deciden proseguir con el proceso, la acusación pasará al pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político. En ese último caso,, para el cual habrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegara a la destitución.El gobierno espera que su derrota en la comisión especial no comprometa sus esfuerzos para impedir que la oposición recoja los 342 votos (de un total de 513 diputados) que viabilizarían el impeachment en la Cámara. Según el recuento realizado por el diario, había el domingo 290 diputados favorables al impeachment, 52 menos que los necesarios para lanzar a la joven democracia de este país de 204 millones de habitantes por senderos desconocidos. Había asimismo 115 firmemente en contra de la destitución, 61 indecisos y 47 que se negaron a responder al sondeo. Según una encuesta del instituto Datafolha publicada el domingo, 61% de los brasileños se declara favorable a la destitución de Rousseff y un 60% considera que debería dimitir. Un 60% se declara también favorable a una renuncia del vicepresidente centrista Michel Temer. INFOBAE