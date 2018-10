01, Mayo, 2016 01, Mayo, 2016 10:11 a.m. 10:11 a.m.

FLOYD MAYWEATHER RECONOCE AL "CHOCOLATITO" COMO EL MEJOR LIBRA POR LIBRA

El boxeador estadounidense se refirió a Román González en una entrevista con el cronista deportivo Jim Gray. El boxeador estadounidense y cinco veces campeón del mundo, Floy Mayweather Jr., no dudó en mencionar a su par nicaragüense Román “Chocolatito” González cuando le preguntaron a quién considera el mejor peleador libra por libra en la actualidad. “Román González, increíble, buen golpeador (punch), buen boxeador, un muy buen peleador”, dijo Mayweather en una entrevista con Jim Gray, comentarista deportivo de la cadena de televisión Showtime, en la que también habló de lo que ha estado haciendo desde su retiro en septiembre de 2015. El “Chocolatito” fue nombrado el mejor boxeador libra por libra por el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, luego de que Mayweather anunciara que se separaba dl boxeo profesional. Te interesa: El combate "Chocolatito" vs Arroyo (en fotos) El pasado 23 de abril González defendió el título mosca del CMB ante el puertorriqueño McWilliams Arroyo, a quien venció por decisión unánime. Te interesa: Arroyo: “Yo no sentí la fuerza de Chocolatito” ¿Mayweather otra vez al ring? Mayweather estuvo la noche del sábado en Washington, donde uno de sus boxeadores de Mayweather Promotions, Badou Jack, empató en el combate con Lucian Bute. El comentarista deportivo Jim Gray aprovechó la ocasión para preguntarle si volvería a pelear y aunque insistió en que está feliz con la vida que está llevando en estos momentos, dijo que ha recibido ofertas multimillonarias y que ha estado en conversaciones con CBS y Showtime sobre un posible regreso al cuadrilátero. Fuente:END