MUERE PASAJERO A BORDO DE AVION

5:52 a.m.

El pasajero viajaba en el vuelo 683 de Aeroméxico. Hasta allí llegaron funcionarios de seguridad aeroportuaria para el cuerpo de la persona fallecida del avión.

Un pasajero a bordo de un vuelo que se dirigía de Chicago a México murió este martes en el avión. El vuelo tuvo que hacer una parada de emergencia en el aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, según reportó la cadena KTRK, afiliada de CNN. Fernando del Río, uno de los pasajeros que iba en el mismo vuelo, tuiteó fotografías y videos del momento de la emergencia. Inicialmente se esperaba que los pasajeros no tuvieran que abandonar el avión, pero pasado un tiempo tuvieron que abandonar la aeronave por instrucciones del piloto. Hasta el momento no se conoce la causa de la muerte o la identidad del pasajero, según reporta KTRK. La aerolínea no se ha pronunciado sobre este asunto. Fuente:CNN