05, Mayo, 2016 05, Mayo, 2016 9:25 a.m. 9:25 a.m.

EE.UU PROHIBE VENTA DE CIGARRILLOS ELECTRONICOS A MENORES DE 18 AÑOS

El gobierno federal regulará los cigarrillos electrónicos y los cigarros premium de la misma forma en que regula el tabaco común, según anunció este jueves la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA. Bajo la nueva norma, que entra en vigencia en 90 días, la FDA tendrá que aprobar todos los productos de tabaco que no habían sido regulados desde 2007, cuando no existían los e-cigarrillos. La ley también prohíbe la venta de cualquier producto de tabaco y similar a menores de 18 años. De ahora en adelante, todos los cigarrillos electrónicos en el mercado, de cada sabor y de cada nivel de nicotina, deberán solicitar aprobación para seguir en el mercado. Cada formulario de aplicación costará $1 millón de dólares o más. La industria de los cigarrillos tiene dos años para cumplir con la ley uno más para que la FDA revise la solicitud. Los críticos de la ley aseguran que el proceso de aprobación es tan oneroso que solo las compañías más grandes de tabaco podrán cumplirla y que los actuales fumadores de tabaco electrónico tendrán que regresar a los cigarrillos regulares. Los expertos han considerado los e-cigarrillos como menos dañinos para la salud, pero aún así no son del todo seguros. Los cigarrillos electrónicos funcionan a batería, y calientan un liquido con nicotina que se convierte en vapor, el cual es inhalado por el usuario. Hay variados sabores, desde mango hasta mocha. Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron el mes pasado una legislación que prohibiría a la FDA requerir la aprobación de los cigarrillos-e de manera retroactiva, pero esa propuesta no ha sido discutida ni mucho menos aprobada por el Senado. Fuente:VOA