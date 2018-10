TRUMP AFIRMA QUE NO NECESITA UNIDAD DEL PARTIDO REPUBLICANO

A pesar de que un creciente número de dirigentes republicanos se opone a la designación de Donald Trump como candidato a la Casa Blanca, el multimillonario dice que no necesita buscar la unidad del partido. "¿El partido tiene que estar unificado? Realmente no lo creo", dijo Trump al programa televisivo "Esta semana", de la cadena ABC, que se emitirá este domingo y del cual trascendieron pasajes el sábado. "Yo soy muy diferente a todos los demás", agregó el magnate del sector inmobiliario, que quedó como único postulante en carrera a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de noviembre tras el abandono de todos sus rivales. El coro anti Trump está integrado por los dos últimos presidentes republicanos, George H.W. Bush y su hijo George W. Bush, así como por Mitt Romney, candidato presidencial en 2012, entre otros. Incluso, un grupo de conservadores que se oponen a Trump dijo estar buscando un candidato que compita contra Trump y contra Clinton, la favorita a ganar la denominación demócrata. "Creo que sería mejor si el partido se unificara, creo que sería algo bueno. Pero realmente no creo que tenga que ser así, en el sentido tradicional", señaló, por su parte, el magnate inmobiliario. Trump dijo que espera incluso que algunos votantes demócratas lo respalden en la elección. "Voy a a llegar a millones de personas de los demócratas. Voy a conseguir que la gente de Bernie (Sanders) me vote, porque a ellos les gusta mi política comercial", señaló, aludiendo al principal rival de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. INFOBAE