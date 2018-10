08, Mayo, 2016 08, Mayo, 2016 4:05 a.m. 4:05 a.m.

EL SALVADOR: REVELAN POSIBLE NEGOCIACIÓN DEL FMLN CON PANDILLEROS

El partido en el gobierno FMLN habría negociado y hecho una supuesta alianza con las pandillas MS-13 y 18 para obtener su respaldo en la pasada elección presidencial 2014, que ganó Salvador Sánchez Cerén, reveló el periódico digital El Faro. El medio se basa en una grabación que tiene en su poder de una reunión del actual ministro de Gobernación, Arístides Valencia, con dirigentes de las pandillas “para ratificar los acuerdos que los unieron en la primera votación y hacer ajustes para la segunda”, según dice la publicación. De acuerdo con la fuente, en la conversación se discute desde la movilización de votantes hasta el apoyo económico del partido oficial para que los pandilleros renovaran sus DUI. El medio digital dice que la reunión “sirvió como una especie de evaluación del trabajo hecho por los pandilleros en favor del FMLN durante la primera ronda electoral” y “para planificar el trabajo de las pandillas con vistas a la segunda vuelta”, en la que ganó Sánchez Cerén. El Faro dice que en el encuentro el ahora ministro Valencia “ratifica” “un compromiso previo con los pandilleros y estos le solicitan una serie de apoyos logísticos como transporte y dinero para pagar los DUI de pandilleros cuyos documentos estuvieran demasiado deteriorados para poder votar”. “Nosotros les ayudamos a sacar los DUI o lo que sea necesario”, dice Valencia, según El Faro, a sus interlocutores de las pandillas. Según El Faro, Valencia, quien era diputado del FMLN por Usulután, no negó el encuentro, pero dijo que “están mal interpretando” la conversación. (Ver nota aparte). Se estima que en El Salvador hay más de 60 mil pandilleros, dato que se triplica con sus familiares, mucho de los cuales están aptos para votar. Precisamente en las últimas elecciones ARENA denunció que pandilleros intimidaron a personas para no salir a votar o han llegado al extremo de retenerles los DUI para impedir que esa persona vote, pero no se llegó a comprobar por las autoridades. Tras segunda vuelta Según la publicación, las negociaciones entre personeros del FMLN y los cabecillas de las pandillas se dieron luego de la primera vuelta, desarrollada el 2 de febrero, cuando Sánchez Cerén obtuvo 268 mil votos más que Norman Quijano. “La reunión también sirvió para planificar el trabajo de las pandillas con vistas a la segunda vuelta, que se realizó el 9 de marzo y en la que Sánchez Cerén triunfó”, dice la fuente. Sánchez Cerén ganó la segunda vuelta de las elecciones por un apretado margen de 6 mil 364 votos. En el documento del diario digital se detalla que “el actual ministro “ratifica”, según sus propias palabras, un compromiso previo con los pandilleros y estos le solicitan una serie de apoyos logísticos como transporte y dinero para pagar los DUI de pandilleros cuyos documentos estuvieran demasiado deteriorados para poder votar”. A pesar de que en marzo de 2016 el partido FMLN criticó a dos miembros de ARENA, el diputado Ernesto Muyshondt y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, por salir en un video en el que conversan con pandilleros, los efemelenistas estaban en los mismos pasos precisamente en esos días, previo a la segunda vuelta electoral desarrollada en marzo de 2014, dice El Faro. El FMLN, sin embargo, condenó sin más miramientos a ARENA. “Ante las nuevas evidencias de vínculos del partido ARENA con las pandillas, difundidas a través de un video en diversos medios de comunicación, expresa su más enérgica condena a esta práctica sucia y cómplice con los delincuentes por parte de altos funcionarios de ese partido”, dijo el FMLN en un comunicado en marzo pasado. ARENA contra ataca Por su parte, el presidente del Coena, Jorge Velado, manifestó ayer que el reciente audio que fue divulgado por el periódico digital El Faro da la razón al partido ARENA de todas las denuncias que hicieron públicas y que interpusieron en la Fiscalía, tras las elecciones del año pasado, en las que revelaron que había indicios claros de que el FMLN “había fraguado una especie de fraude electoral” para ganar la presidencia. Por lo anterior, ayer emitieron un comunicado en donde exigen interpelar a Valencia; destituir al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien aparece “mencionado” en las investigaciones por delitos cometidos en la “tregua” e investigar al expresidente Mauricio Funes, ya que en su periodo fue que se pactó con las pandillas. “El gobierno del FMLN abandonó al pueblo honrado y pactó con los delincuentes, esto es intolerable”, reza el comunicado de ARENA. En su manifiesto exigen al Fiscal, Douglas Meléndez, que profundice las investigaciones de Munguía Payés y a Funes por haber “propiciado” la llamada tregua, aunque Munguía Payés lo niega. Velado aseveró que están valorando hacer uso de recursos jurídicos tomando como pruebas y con base a lo revelado por El Faro, de que el FMLN supuestamente negoció con los pandilleros, apoyo logístico para ganar las presidenciales no solo en la primera vuelta, sino en la segunda ronda electoral que ganó Sánchez Cerén. ARENA reitera su llamado a crear una comisión que investigue y erradique la corrupción “venga de donde venga”. EL SALVADOR.COM