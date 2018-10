16, Mayo, 2016 16, Mayo, 2016 6:44 a.m. 6:44 a.m.

REPORTAN NUEVAS ERUPCIONES EN EL VOLCÁN TURRIALBA

Eran cerca de las 11:39 a.m. cuando el volcán Turrialba hizo una nueva erupción de ceniza y, cerca del mediodía cuando se dieron las siguientes 3. Así lo confirmó Orlando Luna, guada parques del Parque Nacional a medio local quien agregó que la columna es poco visible debido a que el día permanece muy nublado en la zona. “Salió una columna bastante espesa pero no se pudo apreciar muy bien porque la cúspide del volcán está nublada toda. Se encuentra demasiado nublado aquí y lo que vemos es que sobresale en la parte de arriba”, comentó Luna. De acuerdo con Eliécer Duarte, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori), de la Universidad Nacional, lo nublado del día impide observar lo que está sucediendo en este momento en el coloso y que desde el jueves no se registra una erupción importante. “Sí ha habido señales que podrían coincidir con pequeños volúmenes que tal vez sobrepasen el borde. Cuando sobrepasan el borde es cuando sucede fumigación de las partículas (ceniza) porque el viento es fuerte ahí”, comentó Duarte. Por su parte, Gino González, experto en volcanes de la Universidad de Costa Rica, agregó que están buscando información, pues se reporta actividad desde la madrugada. Fuente:CRHOY